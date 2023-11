L'omaggio di Valentino Rossi a Jannik Sinner: "È stato bello fare il tifo per te"

© Valerio Pennicino/Getty Images

"Valentino Rossi, Tomba, sono di un altro livello. Tomba nello sci, Valentino nelle moto hanno fatto la storia. Il paragone è troppo acerbo, è troppo presto, hanno vinto molto di più, hanno fatto una carriera più lunga.

Io ho solo 22 anni, sto iniziando ora. Spero di essere da traino ma ci sono già tanti ragazzi che stanno iniziando a giocare e con ottime strutte e coach nel mondo del tennis in Italia” . Jannik Sinner ha risposta con una maturità fuori dal comune per un ragazzo di 22 anni quando è stato paragonato a due leggende del mondo dello sport come Valentino Rossi e Alberto Tomba.

Valentino Rossi rende omaggio a Jannik Sinner: l'emozionante storia

L’altoatesino, però, ha creato qualcosa di speciale a Torino. Dagli spettatori che hanno gremito il Campo Centrale del Pala Alpitour alle persone che hanno seguito le sue gesta in televisione: Sinner ha avuto il merito di far sognare un intero Paese.

L’Italia si è stretta intorno a lui, anche al termine di una finale che lo ha visto perdere in due set contro Novak Djokovic. La stagione non è terminata: l’obiettivo è regalare le stesse emozioni in Coppa Davis, magari riportando a casa quella storica coppa che manca dal 1976.

L'Italia affronterà ai quarti di finale l'Olanda il prossimo giovedì. La sfida valida per l'accesso alle semifinali sarà trasmessa in diretta sulla Rai e su Sky Sport Tennis. Proprio Valentino Rossi ha voluto mostrare il proprio sostegno a Sinner dopo l’ultimo atto del Torneo dei Maestri.

L’ex pilota di Moto GP ha postato una storia pubblicando l’immagine di Sinner e scritto: “È stato bellissimo fare il tifo fino alla fine. Grande, Jannik! “ .