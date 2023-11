Jannik Sinner sul ko: "Djokovic ha giocato bene nei momenti decisivi, ha meritato"

© Clive Brunskill/Getty Images

È stata una settimana quasi fantastica, ci ha fatto sognare e si è arreso in finale solo al più forte, il campione dei campioni Novak Djokovic. Se c'è un po' di rammarico per il secondo set va detto che Nole ha cominciato subito alla grande ed ha lasciato ben poco; un match sulle orme del match contro l'altro grande rivale Carlos Alcaraz.

Poco da recriminare per una settimana dove Jannik ha battuto ben quattro top ten e dimostrato di poter stare tra i più grandi. Nella conferenza stampa post match il numero quattro al mondo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Penso che Nole oggi ha giocato davvero davvero bene, soprattutto da fondo campo.

Va detto che oggi non sono stato particolarmente bravo in determinati momenti. Mi sentivo come se fisicamente non stessi al meglio e contro il miglior giocatore del mondo non puoi permettertelo. Lui fa sempre che ci sia una grande differenza, io ho provato a restare lì e cercare di servire bene.

Poi ho fatto qualche errore di troppo, sul 40-40 e 4-3 ho sbagliato un diritto facile e devo dire c'era molta tensione". Jannik non ha però negato i grandi meriti di Nole: "Per un set e mezzo ha servito davvero bene ed era davvero difficile.

Lui ha giocato meglio di me i momenti difficili e ha meritato assolutamente vincere. Cosa ho imparato? Il tennis è uno sport particolare perché ogni giorno è diverso. Giorni fa ho vinto con lui, ora c'erano le stesse condizioni di campo e ho perso.

Ho visto che devo ancora migliorare, devo lavorare per diventare un giocatore migliore. Ora ovviamente c'è la Davis poi un mese di tempo dove proverò a migliorare, anche fisicamente. Era anche la prima volta che affrontavo tutti top ten in una settimana e sicuramente può incidere".

Infine ha concluso: "Sono felice perché per giocare questi match sono arrivato in questa posizione e voglio ancora migliorare. Vediamo cosa accadrà in futuro", ha concluso il tennista.