Adriano Panatta carica Jannik Sinner prima del match con Djokovic: le sue parole

© Elisabetta Villa/Getty Images

Jannik Sinner è all'appuntamento con la storia. Domenica 19 novembre la finale delle Nitto Atp Finals può regalare una gioia immensa al tennista italiano e ai tantissimi tifosi al seguito al PalaAlpitour di Torino.

Sono diversi i tennisti ed ex giocatori che hanno augurato il meglio al talentuoso 22enne in vista dell'attesissima partita di stasera, in programma non prima delle ore 18. Uno di questi, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport insieme ai suoi compagni di quel trionfo nell'edizione 1976 della Coppa Davis, è stato Adriano Panatta, che commenterà il match su Rai 1.

"Giocare meglio di così non si può, per tutta la settimana hai mostrato il miglior tennis e hai battuto tutti, ti manca solo l'ultimo ostacolo. Contro Medvedev mi hai proprio impressionato" ha dichiarato. Il 73enne romano non ha voluto dare alcun consiglio al ragazzo di San Candido: "Non ho consigli da darti, hai già dei bravi tecnici intorno a farlo.

La finale, però, si vince giocando bene e servendo meglio. Qui conta tanto la battuta, non restare in attesa. Devi fare il 'Sinner' come hai fatto in questi giorni: ti voglio tranquillo, sereno e determinato" ha aggiunto.

Parla Panatta

Panatta ha poi concluso così il suo intervento pre-partita: "Niente drammi se dovesse arrivare una sconfitta. Un favore: conserva la maturità dimostrata anche per la prossima settimana, ci saranno le finali di quel torneo che non riesco a chiamare Davis.

Contro l'Olanda dobbiamo assolutamente vincere i due singolari" ha rimarcato, lanciando una frecciatina alla competizione a squadre prevista al termine delle Finals di Torino.