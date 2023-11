Paolo Bertolucci non è stupito da Jannik Sinner: "È pronto a vincere le Atp Finals"

Un in bocca al lupo da tutta la squadra che ha conquistato l'insalatiera nell'edizione 1976 della Coppa Davis. La Gazzetta dello Sport ha chiesto ai protagonisti di quel successo azzurro memorabile un messaggio di incoraggiamento verso Jannik Sinner, impegnato domenica 19 novembre in una finale attesissima alle Atp Finals contro il numero uno del mondo Novak Djokovic.

Paolo Bertolucci, che ha creduto fin dall'inizio nel talento del giocatore azzurro, ha elogiato le ultime prestazioni mostrate al PalaAlpitour di Torino, che sta sostenendo calorosamente il beniamino di casa per andare a caccia di un'impresa alla fine di una già fantastica stagione.

Ecco le parole di Bertolucci

L'ex tennista italiano non è sorpreso dal gioco e da quanto dimostrato dal nativo di San Candido in questa settimana e nelle precedenti, consapevole che i progressi del numero 4 al mondo avrebbero portato presto i suoi frutti.

"Ormai il livello è di un campione assoluto, destinato a recitare un ruolo di primissimo piano nel tennis di oggi e in quello che verrà" ha sottolineato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, mettendo in luce tutti i miglioramenti a livello fisico, mentale e dal punto di vista tennistico.

Ora Bertolucci non ha dubbi: "Sei pronto anche a vincere le Finals, un sogno che per troppo tempo è sembrato fuori della portata di un giocatore italiano. Ormai sei una delle stelle più brillanti del tennis mondiale".

Guardando al futuro invece, il commentatore per Sky Sport ha affermato: " Ti resta solo da completare il percorso negli Slam, l’obiettivo più alto per chi è intenzionato davvero a cambiare la storia. Sono certo che attraverso la preparazione invernale ti farai trovare al meglio della condizione al via della prossima stagione e io mi immagino un 2024 con me seduto sul divano, con una birra in mano, a godermi lo spettacolo dei tuoi successi.

Perché la questione non riguarda più il se vincerai i titoli più prestigiosi, ma soltanto il quando ci riuscirai".