Pietrangeli su Jannik Sinner: "L'anno prossimo diventerà numero uno, è il più forte"

© Valerio Pennicino/Getty Images

Poche ore e ci sarà una sfida che potrebbe proiettarlo ancora di più nella storia del tennis italiano. Jannik Sinner affronterà alle ore 18 il numero uno al mondo Novak Djokovic, una sfida che si preannuncia straordinaria e che vedrà l'azzurro provare a ripetere l'impresa di martedì scorso quando nella fase a gironi ha battuto il numero uno dopo una battaglia incredibile.

Non sarà semplice, nessuno è riuscito a battere Djokovic per due volte in cinque giorni ma l'azzurro proverà a fare la storia di questo sport. E Sinner godrà della spinta di tutto il pubblico italiano, al PalaAlpitour e dalla TV dove la sfida verrà trasmessa in chiaro.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato alcuni campioni del passato che hanno commentato il match e tra questi non poteva mancare una leggenda del tennis come Nicola Pietrangeli. 90 anni, l'ex tennista ha vinto 48 titoli e ben due Roland Garros, nei lontani 1959 e 1960.

L'ex tennista ha parlato così ai microfoni della rosea: "Jannik Sinner è eccezionale, continua a stupirci tutto. Riesci a giocare facile ed essere padrone di ogni situazione. È impressionante che tu non sia mai nervoso.

Geloso? Non scherziamo, al massimo sono stato frainteso ma parliamo di due mondi diversi e in questo tipo di tennis, quello attuale, Jannik è il più forte di tutti. Non penso di esagerare, sono convinto che l'anno prossimo Sinner diventerà numero uno al mondo.

Il match con Medvedev mi ha sorpreso piacevolmente, dopo il secondo set pensavo sarebbe stata dura e invece il russo è stato letteralmente preso a pallate". Poi ha continuato l'ex tennista elogiando la persona e dichiarando: "Merita questo clamore, parliamo di un bravissimo ragazzo e arrivare alle finali di questo torneo da imbattuto è già in piccolo miracolo.

Anche in caso di sconfitta bisogna capire che sarà stato un successo, un'iniezione di fiducia per Sinner e tutto il tennis italiano, anche in vista della Coppa Davis". Insomma tutti pazzi per Sinner e oggi tutti a fare il tifo per l'attuale numero quattro al mondo.