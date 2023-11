Jannik Sinner ha fatto bene: comunque vada sta facendo la storia

© Clive Brunskill/Getty Images

Il tennista azzurro Jannik Sinner è stato protagonista di una settimana fantastica. In queste ore si è discusso molto riguardo i suoi risultati e la sua settimana pressoché perfetta. Ora oggi pomeriggio ha la possibilità di chiudere il cerchio in finale alle Atp Finals contro il numero uno al mondo e probabilmente il tennista più forte della storia Novak Djokovic.

Nessuno italiano si è spinto così avanti in questa competizione e nessun italiano ha quindi avuto la chance di vincere questo torneo. L'azzurro ha proposto un terzo set straordinario e ha messo a segno una vittoria con il risultato di 6-1, chiudendo l'atto decisivo e portandosi in finale.

Tre vittorie su tre contro Daniil Medvedev nell'ultimo mese ed ora c'è l'avversario più duro, quello che chiunque non sperava di beccare in finale. Ora Sinner ci proverà e tenterà di spegnere la maledizione Djokovic: c'è riuscito nel girone e Sinner affronterà oggi il migliore ma - come tutti gli appassionati di tennis ricordano - ha avuto la chance di eliminare Djokovic nel torneo.

Con una sconfitta nell'ultimo match del girone contro Holger Rune (Jannik già era qualificato) l'azzurro ha avuto la possibilità di fare fuori il campione serbo ed avere un percorso più facile. Nelle ultime ore sono tanti i commenti e i post social che quasi criticano Jannik per non aver scelto la strada più facile, quella che forse avrebbero scelto la gran parte dei tifosi.

Ma è proprio questo che rende Sinner diverso dagli altri e mostra perché l'azzurro è unico. Sinner oggi può fare la storia e riuscire in quello in cui non è riuscito nessuno nella storia: Sinner può battere Novak Djokovic due volte consecutive in cinque giorni, l' impresa si preannuncia storica e a dir poco Sinner ma nessuno avrebbe mai immaginato di vedere Jannik Sinner qui e ora l'azzurro c'è e continua a stupire tutti.

Lo fa a modo suo, a discapito di biscotti vari che sappiamo non fanno e non faranno parte della sua cultura, l'azzurro c'è ed è pronto a riscrivere la storia di questo sport.