Jannik Sinner, il coach Vagnozzi: "Ha stupito anche me. Top 5? È colpa vostra"

C'è grande attesa e Jannik Sinner giocherà nelle prossime ore una delle sfide più importanti nella storia del tennis italiano. L'azzurro è in una condizione di forma stratosferica, ha vinto 19 degli ultimi 23 match e soprattutto ha cominciato una serie di vittorie sui top Ten, numeri invidiabili a tutti i suoi colleghi.

Basta vedere tutti i suoi risultati alle Atp Finals dove ha battuto tutti i big in circolazione, tennisti come Stefanos Tsitsipas, Holger Rune e il russo Daniil Medvedev, sconfitto per la terza volta consecutiva in poco più di un mese.

Una delle vittorie più belle resta quella sul numero uno al mondo Novak Djokovic, sconfitto dopo una sfida appassionante nel tiebreak decisivo del terzo set. E ora Jannik sarà chiamato alla sfida più dura, in finale dovrà battere un vero 'mostro' come Novak Djokovic, e fare ciò che non è riuscito a nessuno, battere il miglior tennista della storia (i numeri dicono questo al di là delle varie considerazioni personali) per ben due volte in cinque giorni.

Una cosa che sembrerebbe pazzesca, soprattutto visto lo stato di forma mostrato dal serbo in semifinale. Nel post match ha parlato anche il coach del tennista azzurro, l'italiano Simone Vagnozzi. Questi ha dichiarato: "Jannik mi ha sorpreso, ha cacciato fuori un'energia straordinaria nel terzo set e ha vinto una partita molto difficile.

La cosa bella è che si è seduto sulla cyclette e già pensava a cosa migliorare per il match successivo, la sua mentalità è straordinaria". Poi una piccola frecciata ai media: "Mi avete rotto così tanto le scatole che non vinceva contro i Top 5 che se l'è legata al dito, adesso dovreste essere soddisfatti...".

Insomma Jannik è chiamato a fare la storia, o meglio a completarla visto che comunque vada l'ha già fatta. Ad ora poi in chiave classifica ha guadagnato 1000 punti e un dato che dimostra i suoi risultati è che - in caso di vittoria - potrebbe superare il record di punti che ha regalato il primato l'anno scorso in classifica a Carlos Alcaraz, tennista che concluse la stagione in prima posizione. Insomma record su record per Sinner che sta riscrivendo la storia.