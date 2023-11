Atp Finals - Jannik Sinner in finale a Torino: data, orario e dove vederla in tv

© Valerio Pennicino/Getty Images

Jannik Sinner scoprirà questa sera il nome dell’avversario che affronterà in finale alle Nitto ATP Finals di Torino. L’altoatesino ha fatto il suo dovere e, dopo aver vinto i tre incontri di Round Robin, ha sconfitto per la terza volta di fila Daniil Medvedev.

Gli scontri diretti con il russo possono essere probabilmente considerati come il termometro della sua stagione o dei suoi miglioramenti. Il successo registrato nell’ultimo atto del torneo ATP 500 di Pechino ha interrotto una seria di sei sconfitte consecutive contro Medvedev e conferito grande fiducia all’italiano.

Basti pensare che nei successivi quattro eventi disputati, Sinner ha collezionato 12 vittorie e una sola sconfitta ai danni di Ben Shelton al Masters 1000 di Shanghai. “Sarà sicuramente una finale durissima. È un grande privilegio affrontare uno tra Djokovic e Alcaraz.

Sarebbe bello avere due giocatori della nuova generazione in finale. Ho giocato contro Carlos molte volte e sono sempre state partite interessanti. Ma affronterà il numero uno e Novak si è trovato in questa posizione così tante volte.

Sta cercando di fare la storia anche in questo torneo” , ha dichiarato Sinner al riguardo in conferenza stampa.

Atp Finals - Ecco quando scenderà in campo Sinner domani

Il match tra il serbo e lo spagnolo inizierà alle ore 21:00 e sarà trasmesso in diretta esclusivamente su Sky Sport Tennis.

Djokovic e Alcaraz si sono sfidati già quattro volte in carriera. Alcaraz ha portato dalla sua parte la prima e la partita giocata contro il belgradese rispettivamente al Mutua Madrid Open e a Wimbledon. Djokovic, invece, si è imposto al Roland Garros - dove Alcaraz ha sofferto per i crampi nel terzo set - e al Western & Southern Open.

In attesa di conoscere il prossimo rivale di Sinner, è stato già reso noto l’orario in cui inizierà la finale domani pomeriggio. L’azzurro scendere in campo alle 18:00 in un Pala Alpitour gremito.

Come accaduto per la semifinale con Medvedev, la Prefettura di Torino e la Commissione provinciale di vigilanza hanno sbloccato la vendita di ulteriori 300 biglietti per permette al maggior numero di spettatori di assistere dal vivo a una delle finali più attese dell’anno, che sarà possibile vedere sia su Sky Sport che su Rai 2 in chiaro.