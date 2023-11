Jannik Sinner ringrazia il pubblico: "Energia incredibile. È stata davvero dura"

© Clive Brunskill/Getty Images

Jannik Sinner è diventato il primo italiano in grado di conquistare la finale al Torneo dei Maestri. L'altoatesino ha trovato l'ennesima grande prestazione della settimana e battuto Daniil Medvedev per la terza volta consecutiva con il punteggio di 6-3, ( 4) 6-7, 6-1.

Dopo aver perso il tie-break e vanificato la possibilità di chiudere in due, Sinner ha reagito da vero campione e dominato il terzo e decisivo set lasciando un solo gioco al russo. Fondamentali il rendimento della prima di servizio di Sinner e una condizione fisica da urlo.

Anche negli scambi lunghi, infatti, l'azzurro ha risposto colpo su colpo impedendo a Medvedev di prendere il sopravvento. Sinner sfiderà in finale per ottenere uno storico trionfo uno tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

Il match tra il serbo e lo spagnolo inizierà alle ore 21:00 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis.

Le prima parole di Jannik Sinner dopo il successo contro Daniil Medvedev

Il pubblico ha sostenuto Sinner dal primo all'ultimo scambio e mostrato tutto il proprio calore durante l'intervista post-partita.

L'altoatesino ha voluto ringraziare le persone presenti sul Campo Centrale di un Pala Alpitour da brividi. “È stata una partita molto difficile. Lui ha iniziato molto bene giocando meglio di me, ma in qualche modo sono riuscito a fargli il break e a sentirmi meglio in campo.

Da quando sono arrivato qui a Torino, ho sentito il calore e l’energia del pubblico. Questa energia che mi sta dando il pubblico è pazzesca, quindi voglio ringraziare tutti. Ho cercato di partire più aggressivo, lui tirava molto più forte.

Poi questo campo è molto veloce. Ho servito molto bene e sono davvero contento di questa prestazione. Vediamo domani come andranno le cose” .