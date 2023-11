Nargiso: "È Jannik Sinner-mania. Sta trascinando un Paese come i grandi campioni"

© Clive Brunskill/Getty Images

Pala Alpitour sempre gremito, ascolti record in televisione, prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi: l'effetto Jannik Sinner ha ormai contagiato chiunque. In Italia, e non solo, è ormai scoppiata la Sinner-mania: un fenomeno in continua crescita che contribuisce alla creazione di nuovi appassionati.

L'altoatesino ha conquistato le semifinali vincendo le tre partite di Round Robin contro Novak Djokovic, Holger Rune e Stefanos Tsitsipas: nessun tennista italiano si era mai spinto così lontano nel Torneo dei Maestri.

Per approdare all'ultimo atto e coltivare il sogno di uno storico trionfo, Sinner dovrà vedersela con Daniil Medvedev. Il russo aveva portato dalla sua parte i primi sei incontri, ma Sinner ha sfatato il tabù superandolo in due finali consecutive: prima a Pechino e poi a Vienna.

Il match tra Sinner e Medvedev si disputerà alle ore 14:30 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis e Rai 2.

Diego Nargiso: "È Jannik Sinner-mania"

Diego Nargiso, in un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa Adnkronos, ha parlato proprio della Sinner-mania.

"Per lui la cosa più importante era vincere il match con Rune, visto che in macchina mentre andava gli avevano detto che era già qualificato per la semifinale. E' a tutti gli effetti quello che un giocatore fa quando va in campo.

Ed è per questo che Jannik è rispettato in quel modo. E' stata una grande soddisfazione per lui" , ha spiegato l'ex tennista italiano. "Adesso veramente per il pubblico di Torino e non solo è 'Sinnermania': dai ragazzi agli adulti, addirittura le persone che non guardavano più il tennis dai tempi di Panatta.

Sta chiaramente facendo quello che i grandi campioni fanno, cioè sta trascinando un paese. Mentre nel 1982 e nel 2006 siamo stati 60 milioni di commissari tecnici, adesso saremo 60 milioni di coach internazionali e questa è la cosa più bella che potesse accadere al tennis.

E' assolutamente meraviglioso quello che sta facendo e che sta succedendo anche con gli ascolti in tv. Ed è solo l'inizio" .