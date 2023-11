Jannik Sinner fa 60 vittorie in stagione: solo due tennisti hanno fatto meglio

© Clive Brunskill/Getty Images

Jannik Sinner non fa calcoli e batte anche Holger Rune, qualificandosi come primo del girone alle Atp Finals DI Torino. Alle sue spalle Novak Djokovic, che dopo aver battuto nel pomeriggio Hubert Hurkacz aveva il suo destino nelle mani del tennista azzurro.

Una partita dura, tiratissima, dopo un primo set che lasciava presagire ad una rapida conclusione. Il danese, salito di rendimento ha portato in parità i conti. Jannik con una prova di grande cuore, nonostante qualche problemino accusato alla schiena, è riuscito a fare en plein, anche grazie al continuo sostegno del pubblico, che lo ha acclamato come un beniamino.

Con quella di ieri sono 60 vittorie stagionali per l’altoatesino, dietro solo a Carlos Alcaraz (64) e Daniil Medvedev (66). Il numero uno italiano potrebbe trovarsi di fronte uno di loro due proprio domani in semifinale.

Con il successo di ieri Sinner può dire di aver battuto tutti i partecipanti a questa competizione. Gli unici due che mancavano all’appello, Djokovic e Rune, si sono uniti a tutti gli altri

Le sue parole dopo la vittoria

Sinner in conferenza stampa ha voluto rassicurare immediatamente tutti sulle sue condizioni fisiche: "Problemi alla schiena? Un po' nel secondo set ma fortunatamente è andata subito via.

Ad un certo punto ho fatto un movimento ed ho sentito qualcosa ma è andato via, il mio corpo sta bene. Era importante per me ripartire dopo la vittoria con Djokovic, ripartire da zero ed essere pronto per una dura lotta contro Rune.

Non avevo mai vinto contro di lui e finalmente ce l'ho fatta, lui è un gran tennista con un grande servizio, è stato fantastico vincere". Sul match poi ha proseguito: "Ho iniziato molto bene, poi dal secondo set lui è cresciuto ed è stato molto difficile fargli il break.

È stata una bella vittoria, ora vediamo cosa accadrà sabato. Ho la possibilità di giocare altre due match, vediamo cosa accade nel weekend". ha concluso.