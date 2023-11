L'impressionante record di Jannik Sinner sugli ultimi match contro i Top 15

© Clive Brunskill/Getty Images

Nessuno lo avrebbe mai detto. Nessuno pensava di parlare di Jannik Sinner a questi livelli a 22 anni. Soprattutto dopo i tornei dello Slam di questa stagione, unica situazione che vede forse un po' di rammarico per il suo 2023.

Ma per il resto numeri impressionanti e una crescita negli ultimi mesi che lascia a bocca aperta. Basti pensare che contro Holger Rune ha vinto la sua 60esima sfida nel 2023, in pochi hanno fatto meglio e i record continuano ad essere alla portata.

Sinner sembra essere pronto per prendere l'eredità e diventare il miglior italiano di sempre ma ora l'obiettivo è fare ancora meglio e magari diventare il numero uno al mondo. Ne parlava Bertolucci in queste ore, ne hanno parlato in tanti ma questo Sinner ha dimostrato che può farcela.

La vittoria contro Rune era molto importante per Jannik, il danese era avanti 2 a 0 negli scontri diretti ed era l'unico tennista della Top Ten che Sinner non aveva mai battuto. Sfatato questo tabù e chissà che - in una eventuale semifinale contro Alexander Zverev - Sinner possa completare un percorso pressoché perfetto.

Una statistica che lascia basiti tutti gli appassionati di tennis. Sinner difficilmente perde tanti match uno dopo l'altro contro lo stesso avversario, nel circuito ha subito serie importanti solo da Novak Djokovic e Daniil Medvedev e in passato dal greco Stefanos Tsitsipas, con il quale sta provando a rilanciarsi prepotentemente.

Una statistica relativa agli ultimi match disputati contro i membri della Top 16 mondiale è a dir poco impressionante. Jannik Sinner ha vinto l'ultimo match contro 15 dei primi 16 tennisti al mondo, ha perso contro Ben Shelton e lo ha battuto pochi giorni dopo ristabilendo il predominio e l'unico tennista che al momento può dire di aver vinto l'ultimo match con Sinner è il tedesco Alexander Zverev, atleta che ha battuto Jannik agli ultimi Us Open.

E comunque fu un match molto lottato, Sinner fu eliminato agli Ottavi di finale contro un ottimo Zverev e solo al quinto e decisivo set, dopo una battaglia interminabile. Insomma la crescita di Jannik parte dalle statistiche ed ora tutti i Top Ten sono avvisati.