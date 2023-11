Bertolucci difende Jannik Sinner dagli hater: "È inattaccabile, vedo visione miope"

© Clive Brunskill/Getty Images

Una vera lezione agli italiani o meglio alla mentalità che spesso alcuni italiani vengono tacciati di avere. La mentalità del più furbo, in ambito sportivo inerente a quella del biscotto. Jannik Sinner ha dimostrato di non essere così, ha giocato fino alla fine lottando anche con qualche problemino fisico ed ha battuto Holger Rune, conquistando la terza vittoria in altrettante gare nel girone.

Una sfida con alti e bassi - dovuti proprio ad alcuni problemi alla schiena - ma che hanno visto Sinner esaltarsi con il pubblico e trionfare nel finale. In questo modo Sinner ha battuto l'unico tennista della Top Ten che ancora doveva battere, continua a macinare record, a discapito di chi lo critica ancora.

La crescita nell'ultimo periodo dell'altoatesino rasenta la perfezione ma chi lo critica, i cosiddetti haters, trovano sempre qualcosa pur di attaccarlo. Nelle ultime ore in tanti hanno accusato Jannik di aver peccato di mancata malizia, non ha sfruttato la chance di poter eliminare dal torneo il numero uno al mondo Novak Djokovic, avversario che ora potrebbe invece ritrovarsi in finale.

Jannik ha dato il massimo, anche quando dalla metà del secondo set non era al meglio e nessuno lo avrebbe accusato per aver mollato. Ma Jannik non è così ed anche per questo i tifosi dell'azzurro crescono in Italia e in tutto il mondo, i numeri sono sempre più evidenti.

Anche l'ex tennista Paolo Bertolucci che già ne aveva parlato ai microfoni Rai, ha twittato a favore dell'azzurro, accusando proprio quegli haters che per lui hanno una visione totalmente miope e per certi versi distorta del tennis.

Bertolucci ha infatti rilasciato nelle ultime ore il seguente tweet: "Inattaccabile a causa della vittoria viene accusato di non aver pensato di estromettere Djokovic dal torneo. Visione miope. Se vuoi arrivare in alto devi pensare in grande e superare gli ostacoli.

Aggirarli per fare il furbo non ti porterebbe lontano. Per fortuna lui è Sinner". Un tweet che testimonia come tutti ora siano con l'azzurro, a strenua difesa del talento azzurro. Ecco il tweet a riguardo di Bertolucci: