Jannik Sinner rassicura sulle condizioni e dice: "Questa vittoria è importante"

Jannik Sinner non si ferma più. Il tennista azzurro vince la sua terza sfida in altrettante gare e batte in tre set il danese Holger Rune, l'unico tennista della Top Ten che non aveva mai battuto. L'azzurro fa tremare i tifosi per qualche problemino alla schiena ma rassicura a fine match e 'salva' il numero uno Novak Djokovic: nonostante i rumors 'italici' relativi ad un possibile biscotto Sinner dimostra di non pensare a questo ed elimina Rune qualificandosi come primo nel girone; attende uno tra Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Alexander Zverev, si decide tutto stasera.

In conferenza stampa il tennista ha rilasciato interessanti dichiarazioni: "Le parole con il bambino a inizio match? Quando ero piccolo non seguivo il tennis ma penso che per i ragazzi questo sia un bel momento. Lui mi ha detto all'ingresso forza Jannik, facciamo tutti il tifo per te.

È stato bello e allo stesso tempo divertente. Dare quest'opportunità a questi ragazzini è una bella cosa ed è speciale anche per noi tennisti". Jannik ha parlato dei progressi mentali rispetto allo scorso anno ed ha rivelato: "Si, ci lavoro da un po' ed è tutto grazie a Formula Medicine.

Il boss è Riccardo Ceccarelli ed era anche ai box qui stasera, così come nella sfida con Novak. Non è un lavoro che si fa parlando faccia a faccia, ma si lavora al computer e si calcola quanta parte di cervello viene utilizzata.

È un processo per rendere tutto più automatico: una cosa differente rispetto ai mental coach e lavoriamo con lui da qualche anno, sento di essere migliorato. Problemi alla schiena? Un po' nel secondo set ma fortunatamente è andata subito via.

Ad un certo punto ho fatto un movimento ed ho sentito qualcosa ma è andato via, il mio corpo sta bene. Era importante per me ripartire dopo la vittoria con Djokovic, ripartire da zero ed essere pronto per una dura lotta contro Rune.

Non avevo mai vinto contro di lui e finalmente ce l'ho fatta, lui è un gran tennista con un grande servizio, è stato fantastico vincere". Sul match poi ha proseguito: "Ho iniziato molto bene, poi dal secondo set lui è cresciuto ed è stato molto difficile fargli il break.

È stata una bella vittoria, ora vediamo cosa accadrà sabato. Ho la possibilità di giocare altre due match, vediamo cosa accade nel weekend".