Hurkacz scherza con Jannik Sinner e su Tsitsipas aggiunge: “Mi sarebbe piaciuto… “

© Michael Reaves/Getty Images

Un favore per un amico. Anche se, in termini di qualificazione, Hubert Hurkacz non aveva nulla da chiedere alla sfida con Novak Djokovic, il giocatore polacco, subentrato all’infortunato Stefanos Tsitsipas, ha onorato il suo unico match di questa edizione delle Atp Finals.

Hubi ha lottato contro il numero uno del mondo, strappandogli un set e consegnando di fatto la qualificazione matematica all’amico Sinner. A Torino finisce 7-6(1) 4-6 6-1 per il campione serbo, che ha disputato più set di chiunque altro nella competizione.

In conferenza stampa il giocatore polacco ha analizzato la sua ultima prova stagionale, parlando anche del “regalo” fatto al 22enne italiano.

Le dichiarazioni di Hubert Hurkacz

Per Hurkacz è stata sicuramente una prova positiva.

“Ovviamente giocare contro Novak è difficile. Lui è, sì, il miglior giocatore in circolazione. Non è facile (sorride)” ha detto il 26enne polacco. Il numero 9 del ranking ha umilmente reso i meriti della qualificazione all’altoatesino e non a sé stesso.

“Penso che si sia qualificato da solo vincendo i primi due incontri. È ovviamente un ragazzo in gamba. Ha giocato un tennis davvero fantastico. Gli auguro di giocare due grandi partite. Beh, tre... ” ha dichiarato Hurkacz.

Sul ritiro di Tsitsipas il polacco è stato piuttosto diplomatico. “Beh, penso che, da quello che ho sentito, i medici hanno detto che sarebbe stato in grado di giocare. Sì, voglio dire, ovviamente gli otto ragazzi meritano di essere lì.

Pensava di essere in grado di giocare la partita e di provare a vincerla, ma è successo qualcosa all'inizio e non ha potuto continuare. È un peccato per entrambi, perché non avrebbe voluto giocare tre partite se lo avesse saputo.

Poi ovviamente avrei voluto giocare il match, quindi mi dispiace” ha detto Hubi. Il paragone con l’Hurkacz di due anni fa. “Credo di essere complessivamente un giocatore migliore rispetto a due anni fa. Solo che quest'anno non ho avuto una stagione abbastanza buona per qualificarmi.

È un piacere giocare davanti ai tifosi italiani qui a Torino. Sicuramente l'anno prossimo cercherò di fare del mio meglio per essere sicuro di essere qui e di giocare fin dalla prima palla del torneo” ha dichiarato il polacco, che infine, sulla sua stagione, ha aggiunto: “Ovviamente sono più ambizioso di quello che ho raggiunto quest'anno.

Sicuramente la fine dell'anno è stata migliore e sono contento dei progressi fatti. Cercherò di fare tesoro di questi risultati. Non ho ancora pensato alla prossima stagione (sorride)”.