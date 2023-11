Jannik Sinner diventa il 1º italiano a qualificarsi alle semifinali delle ATP Finals

© Clive Brunskill/Getty Images

Jannik Sinner è diventato il primo tennista italiano in grado di ottenere la qualificazione alle semifinali del Torneo dei Maestri in 54 anni di storia. Una notizia che arriva prima del match con Holger Rune - i due scenderanno in campo questa sera alle ore 21:00 - grazie al set che Hubert Hurkacz ha portato a casa contro Novak Djokovic.

Il polacco è subentrato al posto dell’infortunato Stefanos Tsitsipas, fermato dai problemi alla schiena, e ha onorato il suo impegno nonostante non avesse alcuna chance per andare avanti nell’evento che riunisce i migliori otto giocatori della stagione.

Da non sottovalutare, però, l’aspetto economico: una vittoria alle Finals vale circa 390.000 dollari.

Sinner si giocherà la vetta del Gruppo Verde nella sfida con Rune, ma potrà godersi un primato tricolore da sogno.

Oltre all’altoatesino, sono tre gli azzurri che hanno partecipato alle Finals in singolare. Adriano Panatta e Corrado Barazzutti non sono riusciti a collezionare nemmeno un successo nelle edizioni disputate rispettivamente a Stoccolma nel 1975 e a New York nel 1978.

È stato Matteo Berrettini, quattro anni fa a Londra, a trovare la prima vittoria in singolare per un tennista italiano nel prestigioso torneo. Dopo aver perso contro Djokovic e Roger Federer, il romano riuscì a superare in due set Dominic Thiem.

Il primo successo assoluto alle Finals è in realtà arrivato in doppio grazie alla coppia formata da Fabio Fognini e Simone Bolelli, capaci di battere l'indiano Rohan Bopanna ed il romeno Florin Mergea con il punteggio di 6-4, 1-6, 10-5 nel 2015.

Il traguardo raggiunto da Sinner non fa altro che confermare la costante crescita di un tennista che ha voglia di fare la storia del tennis a suon di incredibili prestazioni; come quella che gli ha permesso di aggiudicarsi la battaglia con Djokovic dopo più di tre ore di gioco lo scorso martedì.

Nessuno italiano ha vinto più partite di Sinner in una singola stagione nell’Era Open: il 22enne di San Candido è attualmente a quota 59.