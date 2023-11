Jannik Sinner - Maria Braccini, altro che rottura: gli indizi dicono tutt'altro

© Clive Brunskill/Getty Images

Jannik Sinner è l'uomo copertina dello sport italiano in queste settimane e sembra destinato a essere l'italiano del futuro. La vittoria sul numero uno al mondo Novak Djokovic a Torino testimonia un livello altissimo e una crescita che negli ultimi mesi è apparsa evidente a tutti.

Una particolarità che si nota su Jannik Sinner riguarda la sua vita privata. Se in passato trapelava qualche piccola informazione ora le cose sono ben diverse e la privacy dell'azzurro è totale. Una privacy che addirittura porta a una situazione particolare, ci sono persino dubbi su chi sia la vera fidanzata del talento azzurro.

Nelle ultime ore si è parlato molto di questa cosa, gli italiani sono curiosi e il gossip sul proprio beniamino impazza. Storicamente si parla di Maria Braccini come ex fidanzata di Sinner con i due che avrebbero rotto mesi fa.

Una situazione che non la conta completamente giusta, e anzi smentisce. Vari media in queste ore ricordano il possibile rapporto con la modella Laura Margesin, altoatesina come Jannik. Beh, gli indizi social sembrano dire tutt'altro e sebbene non ci sia alcuna conferma ufficiale la realtà che sembra dai social è che il rapporto tra Jannik Sinner e Maria Braccini non sia mai davvero finito.

Torniamo indietro e partiamo da Wimbledon: Maria, come certificato da alcuni messaggi social, era presente a Wimbledon nelle settimane in cui Sinner disputava le Atp Finals e ora arriva un ulteriore indizio riguardo al sodalizio della coppia.

Maria era presente allo stadio al match tra Novak Djokovic e Jannik Sinner, era in compagnia di un'amica ma non si trovava seduta nel box dell'azzurro. Sempre per mantenere il massimo riserbo, presumiamo. Insomma strano che un'ex fidanzata vada a seguire così spesso Jannik in campo, una situazione che lascia più di un dubbio.

E a dire il vero anche sul profilo di Maria i like di Sinner non mancano praticamente mai. Invece quella che da alcuni viene considerata come la fidanzata, la giovane modella Laura Margesin, si trova negli States per lavoro.

Insomma, non ci sono prove e nessuno tenderebbe a smentire tesi ufficiali, ma gli indizi portano tutti a questo: Jannik e Maria non si sono mai lasciati e chissà che la ragazza, condividendo la privacy del nostro giovane talento, sia uno dei grandi segreti del campione azzurro.

© Not Fair

Una piccola curiosità su Sinner in vista del match decisivo di stasera, Jannik giocherà contro il danese Holger Rune e i due si contenderanno l'accesso alle semifinali del torneo.