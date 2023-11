Ljubicic esalta Jannik Sinner: "Quando gioca bene è ingiocabile per tutti"

© Clive Brunskill/Getty Images

Dopo l’impresa di Jannik Sinner contro Novak Djokovic nel big match della terza giornata delle Atp Finals di Torino, gli elogi da parte degli addetti ai lavori nei confronti del tennista altoatesino si sono sprecati.

Una partita perfetta, che ha visto il tennista azzurro battere per la prima volta il numero uno del mondo e rimanere in corso per il primo posto nel girone. Ai microfoni di Sky l’ex tennista e opinionista televisivo Ivan Ljubicic ha espresso la propria ammirazione per il 22enne di San Candido, spendendo parole di stima nei suoi confronti.

Ljubicic: “Mi ha impressionato la continuità di Sinner”

L’ex tennista croato ha commentato così la battaglia tra Sinner e Djokovic: “Partita spettacolare. Alla fine del secondo set ho detto che ero contento di vedere un altro set di questo livello perché i ragazzi hanno tirato fortissimo e a un livello spettacolare per tutta la partita.

Escluso il momento in cui Djokovic ha perso cinque punti consecutivi e di conseguenza game e set, tutto il resto è stato di altissimo livello. Sono curioso di sapere se Nole sia rimasto sorpreso dalla costanza e dalla continuità che Jannik ha fatto vedere”.

Ljubicic è rimasto impressionato dal rapporto del tennista italiano col proprio team. “Quello che mi ha impressionato è stato il coinvolgimento del team di Jannik dopo ogni punto. Ho avuto la sensazione che siano consapevoli del livello che ha raggiunto Sinner ma che ci sia bisogno di ricordarglielo ogni volta.

Lui guarda il suo team e loro gli danno le conferme che cerca. C’è una comunicazione molto intensa” ha detto l’ex numero 3 del mondo, che poi ha aggiunto: “Mi ha impressionato la continuità di Jannik.

Sappiamo che quando gioca bene è ingiocabile per tutti, anche per Djokovic. L’unico momento di calo forse è stato il tiebreak del secondo set, ma per il resto è stato perfetto, sempre in spinta, comandando il gioco e scendendo a rete quando serviva.

È pronto per vincere i tornei più importanti”. L’opinionista croato ha poi concluso preparando la sfida decisiva dell’azzurro con Rune. “La difficoltà di giocare con Rune è che è impossibile anticipare cosa farà.

È un ragazzo ancora giovane, non ancora formato del tutto. Ha delle giornate in cui gioca iperaggressivo, altre in cui si limita a palleggiare e difendere. È molto difficile preparare le partite tatticamente. Jannik può provare a giocare il suo tennis e sperare che basterà, senza fare calcoli” ha spiegato Ljubicic.