Atp Finals - Jannik Sinner in semifinale se… tutti gli scenari. Djokovic rischia

© Valerio Pennicino/Getty Images

La qualificazione è ancora tutta in bilico. La spettacolarità delle Nitto Atp Finals è anche questa: nonostante due importantissime vittorie in altrettanti incontri, Jannik Sinner non è certo di raggiungere le semifinali dell’edizione 2023 del torneo dei Maestri.

Tutto dipenderà dall’ultima giornata: l’altoatesino affronterà una delicatissima sfida contro il danese Holger Rune, che in carriera non ha mai battuto fino a questo momento, mentre il campione serbo dovrà incrociare il polacco Hubert Hurkacz, che sostituirà l’infortunato Stefanos Tsitsipas.

Ecco gli scenari

L’azzurro dovrà giocare a un livello altissimo anche la prossima partita del round robin per assicurarsi il pass ed entrare tra i primi 4 della competizione, continuando poi a sognare un trionfo davanti al suo pubblico.

Prima di tutto bisognerà comprendere il risultato dell’incontro tra il nativo di Belgrado e il tennista di Varsavia: Nole ha bisogno come il pane di confermarsi e vincere in due set, altrimenti complicherebbe e non poco la sua situazione.

Per l’italiano sarebbe una combinazione positiva anche l’affermazione del numero uno in tre set, non in due. A seguire saranno Sinner e Rune a giocarsi il loro destino: con un altro successo (3/3), naturalmente l’altoatesino è certo di superare il girone da primo.

Sarà importantissimo vincere almeno un set, che potrebbe semplificare le cose, oppure no: infatti, se il danese conquistasse il match in tre set e Djokovic in due, sarebbe la percentuale dei game vinti (complice il ritiro di Tsitsipas) a determinare i due qualificati.

Uno scenario pericoloso che sarebbe meglio evitare, un po’ per tutti. Il serbo non ottiene la semifinale se perde almeno un set contro Hurkacz ed è Rune a battere Sinner. Ecco, nel dettaglio, tutte le possibili combinazioni per un’ultima giornata di fase a gironi interessantissima.