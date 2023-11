Jannik Sinner raggiunge Nadal e Alcaraz: il curioso dato sulla vittoria con Djokovic

© Clive Brunskill/Getty Images

Anche Jannik Sinner si è aggiunto a un club molto molto speciale nel circuito Atp: coloro i quali sono riusciti a battere nella loro carriera Novak Djokovic in un match ufficiale. E non sono tantissimi i tennisti a esserci riusciti.

In particolare, l’altoatesino è il decimo giocatore ad aver superato Nole in un tie-break decisivo del terzo set. Una statistica che conferma come la vittoria ottenuta al PalaAlpitour di Torino dall’azzurro sia speciale.

Prima dei 23 anni soltanto altri due atleti sono stati in grado di compiere questa impresa: sono niente meno che i due spagnoli Rafael Nadal e Carlos Alcaraz.

Pubblico in estasi per Sinner

Il numero 4 del mondo ha saputo dimostrare ancora una volta come sia cresciuto nelle ultime settimane in questo tipo di partite così tirate, che terminano dopo tre o cinque set.

Nonostante abbia perso per un soffio il secondo, il nativo di San Candido ha mantenuto altissimo il livello di concentrazione e intensità del gioco, facendo molto spesso la partita. Djokovic non ha mai mollato e nel decisivo tie-break c’è stato un epilogo diverso dal precedente: il ragazzo 22enne è scappato avanti 5-0, giocando ogni punto meglio dell’altro, e ha concretizzato l’occasione di battere il numero uno (per la seconda volta quest’anno, visto che a Miami sconfisse Alcaraz, che era in vetta nel ranking mondiale in quel momento).

Il pubblico di Torino ha accolto con enorme gioia il successo di Jannik Sinner, sostenuto fin dal primo momento dai tifosi italiani accorsi numerosi sugli spalti.