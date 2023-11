Atp Finals - Jannik Sinner pazzesco: Djokovic sconfitto, semifinali a un passo

© Clive Brunskill/Getty Images

Come nei sogni… ma questa è realtà. Un monumentale Jannik Sinner batte per la prima volta in carriera il numero uno del mondo Novak Djokovic davanti al suo pubblico alle Atp Finals di Torino. Una sfida pazzesca e tiratissima, una battaglia che tiene col fiato sospeso gli appassionati dall’inizio alla fine.

L’italiano ha la meglio dimostrando crescita e tantissimi miglioramenti in questo tipo di gare così combattute. Ora la qualificazione alle semifinali è quasi a un passo: dovrebbe bastare un set contro Holger Rune per centrare l'obiettivo.

Il set inaugurale (così come tutta la partita) è di un livello altissimo. Entrambi sentono naturalmente la partita e sono attentissimi in ogni turno di battuta, nei quali servono con percentuali alte di prime e mettono a segno tanti ace.

L’azzurro annulla una palla break nel sesto gioco, lo stesso fa il campione di Belgrado in quello successivo. I due arrivano fino al 5-5 e nel momento più decisivo del parziale è il nativo di San Candido a dimostrarsi più scaltro: Jannik recupera da 40-15 e, spinto dal pubblico di casa, raggiunge una pesantissima chance di break grazie a un doppio fallo del serbo.

A quel punto gioca uno scambio al limite, colpendo vicinissimo alla riga tre volte di fila, e si porta a casa la possibilità di servire per il set, sfruttandola con grandissima freddezza (7-5). Nel secondo si ripete quanto visto a inizio primo.

I due si fanno valere in battuta e rischiano davvero pochissimo: sembra Nole a dare l’impressione di essere più minaccioso nei turni in risposta, ma non così tanto da guadagnarsi palle break. Djokovic non ha un minimo di difficoltà e in scioltezza raggiunge quota 5; Sinner non è da meno e sul 5-4 torna a vincere un game senza concedere punti all’avversario.

Stavolta il 36enne non trema e si guadagna il tie-break, lo stesso fa il suo rivale. Un tie-break tiratissimo e pieno di tensione in campo: alla fine è Novak Djokovic a essere premiato, complice due errori dell’altoatesino che hanno pesato nel complesso (uno di rovescio a rete, l’altro di dritto lungo).

Per 7-5 il numero uno ‘si salva’ e allunga così la sfida al terzo set. Nel parziale decisivo cambia l’ordine in cui i due giocatori serviranno (prima l’azzurro) ma non la sostanza. L’equilibrio è totale.

Nel sesto gioco un sussulto tutto italiano: Nole si lascia un attimo sorprendere e si trova sotto 15-30; Sinner è implacabile e con due risposte incredibili si prende il break, il secondo della partita (4-2). Il game successivo per il numero 4 del mondo è delicatissimo: alla seconda chance, questa volta, il serbo sfrutta un errore di rovescio (due consecutivi) del rivale e conquista il contro-break, che corrisponde al suo primo break della serata.

Sul 4-4 una bella risposta del talentuoso 22enne, a dimostrazione di come abbia tenuto un livello di concentrazione altissimo durante tutto il match: turno di servizio superato senza problemi a zero. Novak impatta e si ritorna, per la terza volta, sul 5-5.

Jannik non trema e si assicura il tie-break, il tennista di Belgrado fa lo stesso. Non poteva esserci epilogo migliore per gli appassionati. L’altoatesino sale in cattedra e gioca i primi scambi da vero campione: 5-0 quasi irreale.

L’impresa è completa qualche punto più tardi: 7-2. E Sinner può lasciarsi andare per festeggiare, insieme al team, una vittoria splendida.