Atp Finals - Jannik Sinner si qualifica alle semifinali se... tutti gli scenari

L'improvviso ritiro di Stefanos Tsitsipas - maturato dopo appena tre game - durante il match con Holger Rune ha leggermente cambiato gli scenari nel Gruppo Verde. Il greco ha confermato che non scenderà in campo nel terzo e ultimo incontro di Round Robin: sarà Hubert Hurkacz a sostituirlo.

Il polacco è presente a Torino come prima riserva e sta disputando in questo momento una partita d'esibizione con Taylor Fritz. Tutti gli occhi sono ovviamente puntati sulla sfida tra Novak Djokovic e Jannik Sinner, che si disputerà alle ore 21:00 sul Campo Centrale del Pala Alpitour.

Atp Finals - Jannik Sinner si qualifica alle semifinali se...

Sia il campione serbo che il tennista italiano avranno l'opportunità di qualificarsi per le semifinali al termine del loro match. Entrambi hanno però un solo scenario a disposizione per chiudere il discorso in serata.

Sinner guadagnerebbe l'accesso al penultimo atto del Torneo dei Maestri se battesse Djokovic in due set. Al belgradese, invece, basterebbe ottenere una vittoria senza fare calcoli sul numero di parziali da portare a casa. Nel caso in cui nessuna di queste due ipotesi si materializzasse, le combinazioni seguirebbero questa logica.

Se Sinner batte in 3 set Djokovic:

Passa se supera Rune nel terzo incontro

Passa se perde in tre set contro Rune e Djokovic vince almeno un set contro Hurkacz

Lascia Torino se perde in due set contro Rune e Djokovic batte Hurkacz in due

il match tra l'altoatesino e Rune diventa uno scontro diretto per le semifinali

Se Sinner perde contro Djokovic:L'obiettivo di Sinner è diventare il primo italiano in grado di spingersi fino alle semifinali in questo torneo. Nessun atleta azzurro è infatti mai riuscito a compiere l'impresa.