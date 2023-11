Antonio Conte e la stima per Jannik Sinner: "Ha potenzialità impressionanti"

© Valerio Pennicino/Getty Images

Il talento riconosce il talento. Dopo la schiacciante vittoria di Jannik Sinner all’esordio alle Atp Nitto Finals 2023 a Torino contro Stefanos Tsitsipas, in cui l’altoatesino non ha concesso nemmeno una palla break, i tifosi italiani hanno iniziato a sognare in grande.

Sono arrivati tanti attestati di stima ed elogi per il 22enne italiano, che ha dimostrato uno stato di forma straordinario contro un avversario che, anche se non al meglio, rimane tra i tennisti più forti del circuito.

Tra gli estimatori di Sinner c’è anche Antonio Conte, un altro uomo dello sport che ha fatto del lavoro e del sacrificio i suoi cavalli di battaglia. L’ex allenatore di Juventus, Inter e della nazionale italiana, presente nel capoluogo piemontese in occasione del Master di fine anno, ha lodato a SuperTennis le qualità del numero uno d’Italia, spendendo anche delle parole di ammirazione nei confronti di Novak Djokovic.

Le parole di Antonio Conte su Djokovic e Sinner

L’ex campione di calcio si sta godendo lo spettacolo del tennis nella città che l’ha reso grande, prima da giocatore e poi da allenatore. Conte si è detto estimatore del numero uno del mondo serbo.

“Sono davvero contento che Torino riesca ad ospitare questa manifestazione. Questo è il terzo anno. Non ho potuto presenziare nelle scorse edizioni per motivi lavorativi, ed è stato un peccato. Quest’anno lo faccio davvero volentieri, perché vieni a vedere dei campioni assoluti.

Ho avuto anche il piacere di conoscere Novak Djokovic, sono un suo grande estimatore. È tutto molto bello, dobbiamo essere orgogliosi” ha dichiarato a SuperTennis l’allenatore italiano. Conte ha poi parlato del 22enne nativo di San Candido, ormai entrato di forza nell’elite del tennis mondiale.

“Sinner? Ha delle potenzialità impressionanti. Ho visto di recente la sua intervista a Sky Sport, in cui parla della mentalità e della voglia di migliorarsi per diventare un campione assoluto. Sì vede che ha voglia di lavorare.

Attraverso i sacrifici e il lavoro ha raggiunto grandi livelli e vuole arrivare al top” ha concluso l’ex tecnico del Tottenham.