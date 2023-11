Laura Golarsa su Jannik Sinner: "È la versione 3.0 di Novak Djokovic"

© Valerio Pennicino/Getty Images

A Torino sono iniziate ufficialmente le Nitto ATP Finals 2023 con il gruppo Verde che comprende l’italiano Jannik Sinner, il greco Stefanos Tsitsipas, il serbo Novak Djokovic (campione in carica del Torneo dei Maestri) e il danese Holger Rune.

Al Pala AlpiTour nel primo match di singolare è sceso in campo il tennista altoatesino Jannik Sinner che ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-4 6-4 senza concedere palle break e vincendo il 90 per cento di punti con il primo servizio.

Sinner nel match di ieri ha confermato gli importanti miglioramenti avuti durante la stagione e mostrato una maggiore fiducia e consapevolezza nei propri mezzi; inoltre ha avuto conferme significative dal proprio servizio che lo ha aiutato durante l’intera durata dell’incontro.

Il giovane italiano sarà atteso domani nella sessione serale nel secondo match del gruppo Verde contro il 24 volte campione Slam Novak Djokovic; il campione serbo ieri nella sessione serale ha avuto la meglio sul danese Holger Rune al termine di un duro incontro finito con il punteggio di 7-6 (4) 6-7 (1) 6-3.

L'ex tennista Laura Golarsa si esprime sul gioco di Jannik Sinner

L’ex tennista italiana Laura Golarsa si è espressa ai microfoni di SkySport riguardo i miglioramenti di Sinner e la capacità dell’altoatesino di esprimere un ritmo frenetico per gli avversari dalla linea di fondo con entrambi i fondamentali.

La nativa di Milano ha sottolineato come attualmente Sinner sulla diagonale del rovescio sia al primo posto; inoltre ha palesato come l’attuale coach di Jannik (Simone Vagnozzi) durante gli allenamenti si concentri sulla capacità dell’altoatesino di giocare i vincenti su tutti e 4 gli angoli del campo (prendendo spunto dal moscovita e recente finalista allo Us Open Daniil Medvedev).

"Sulla diagonale di rovescio Sinner è al primo posto, è un colpo in più. L'esempio lampante è quello di ieri con Tsitsipas, che da quella parte ha difficoltà. Grazie anche al lavoro di coach Vagnozzi, si ha l'impressione che Jannik sia convinto di picchiare in tutti e quattro gli angoli.

E' una cosa che fa Medvedev tecnicamente, che fa molto bene Djokovic. Ma Sinner è più veloce, è la sua versione 3-0, e questa è una cosa impressionante" , ha affermato Golarsa.