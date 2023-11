Jannik Sinner su Rune: "Sarà una grande sfida, anche con Medvedev..."

© Valerio Pennicino/Getty Images

Grande esordio di Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino. Per l'azzurro è la prima esperienza da 'titolare' e ci sono grandi aspettative sul suo torneo. L' esordio è stato piuttosto positivo, Sinner ha regolato Stefanos Tsitsipas con un doppio 6-4, dimostrando di aver ormai ribaltato il trend che lo vedeva spesso sconfitto con il greco.

Match a senso unico, Sinner ha ancora una volta dimostrato grandi progressi al servizio - lo ha ammesso anche Stefanos in conferenza stampa - e ha concesso davvero poco ad un rivale che non ha neanche giocato malissimo.

Nella conferenza stampa del post match Sinner ha rilasciato interessanti dichiarazioni: "L'atmosfera era davvero molto bella, per me è fantastico giocare qui a Torino, gioco in casa. Ovviamente c'è un poi di pressione, ma stavolta l'ho gestita bene e sono contento.

La prestazione è stata ottima e questa è la cosa importante. Posso dirmi soddisfatto". Il tennista azzurro ha parlato ancora dell'atmosfera: "Sapevo già cosa aspettarmi, alla fine anche due anni fa ho giocato qui.

Sapevo però che oggi era un po' diverso. In due anni sono cambiate tante cose, in primis il mio bagaglio di esperienza e come sono cambiato in due anni. Sono cambiate tante cose e la mia mentalità è diversa.

La folla mi ha dato una bella spinta, mi aiutava non solo quando facevo il punto ma soprattutto quando lo perdevo. Devo capire che non gioco solo per me ma anche per i fan e questa cosa deve aiutarmi a regolarmi di conseguenza.

Sinner-mania a Torino? È bello da vedere, significa che la gente segue me ma soprattutto segue il tennis. Sento che la passione per questo sport in Italia sta crescendo e questo è un passo importante per la storia del tennis italiano, mi fa piacere farne parte.

Ho giocato una stagione positiva e sento di essere in costante crescita; prima c'era solo uno sport in Italia ma ora anche il tennis è in crescita". Sulle condizioni: "Prima di venire qui e giocare ho avuto una settimana di allenamenti e per me è fondamentale per abituarmi alle condizioni.

Spero di poter continuare così. Rune? Quest'anno è stato molto utile per capire certe situazioni, penso alle varie sconfitte contro Medvedev e al fatto che mi hanno aiutato a trovare in modo per vincere. Spero di fare come con Medvedev, anche con Holger non ho mai vinto e quest'anno a Monaco ha giocato un grande tennis. Non vedo l'ora di affrontarlo".