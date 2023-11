© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

È passata poco più di una settimana dal triste episodio che ha coinvolto Jannik Sinner al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Gli organizzatori dell’evento francese hanno deciso di programmare ben sei partite sul Campo Centrale e, in più di una giornata, l’ultimo incontro è terminato a notte inoltrata.

Il match d’esordio dell’altoatesino contro Mackenzie McDonald si è concluso alle 02:37 e non ha offerto il tempo all’azzurro di recuperare fisicamente. Sinner ha così annunciato la mattina seguente che non avrebbe preso parte all’ottavo di finale con Alex de Minaur.

Il caso ha alimentato il dibattito sulla gestione non sempre ottimale degli organizzatori dei più importanti tornei del Tour ATP. Nel Media Day delle Nitto ATP Finals, Andrey Rublev, nuovo rappresentante del Player Advisory Council, ha espresso il suo punto di vista sull'argomento citando proprio Sinner.

Rublev: "Comprendo Jannik Sinner. I giocatori meritano un trattamento migliore"

“Stanno lavorando sul problema delle palline. Lo stesso vale per la programmazione. Si parla di una regola secondo cui se inizi il programma alle 11:00 di mattina, non puoi avere più di cinque partite sullo stesso campo.

A Parigi-Bercy le partite erano sei. Stanno cercando anche di capire come sistemare le sessioni serali, perché non è facile in un Masters 1000 quando il giorno successivo devi tornare in campo. Nei tornei del Grande Slam è un po’ più semplice: dopo la partita hai un giorno libero.

La speranza è che il prossimo anno sistemino alcune di queste cose" , ha spiegato il russo. "Perché non è bello che un tennista e una persona incredibile come Jannik, che tutti vogliono veder competere, non possa giocare.

Sarebbe stato grandioso per il tennis e per tutti gli spettare se avesse giocato gli ottavi a Parigi. Quando finisci tardi, è dura dal punto di vista fisico. Lo comprendo perfettamente, perché mi sono trovato nella stessa situazione.

I giocatori migliori, come me e Jannik, portano più gente al mondo del tennis e dovrebbe essere trattati meglio” .