"Devi insegnarmi...": Alcaraz-Sinner, siparietto divertente a Torino

© Matthew Stockman/Getty Images

La sfida che infiammerà il tennis mondiale. Tra i giocatori più attesi alle imminenti Atp Nitto Finals di Torino non potevano non esserci l’idolo di casa Jannik Sinner e il fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz, giovani campioni le quali sfide diventeranno una costante di questo sport.

I due tennisti a Torino non si sfideranno prima di un’eventuale semifinale, essendo stati sorteggiati l’uno nel gruppo verde e l’altro nel gruppo rosso. Sinner e Alcaraz hanno avuto però l’occasione di incontrarsi fuori dal campo, in occasione di un evento organizzato al Nike store del capoluogo piemontese, in cui i due hanno incontrato i loro fan, con i quali hanno scambiato qualche colpo in un campo allestito all’esterno dello store.

Le parole di Sinner e Alcaraz

Durante un talk moderato da Federico Russo e Matilde Gioli, i giovani campioni hanno intrattenuto i presenti con storie, aneddoti e curiosità sulle loro carriere. I tennisti hanno poi messo in scena un simpatico siparietto, durante il quale Sinner ha chiesto ad Alcaraz: “Devi insegnarmi a giocare a golf”.

Pronta la risposta dello spagnolo: “Per me sarebbe più difficile imparare lo sci, ma tu saresti un grande maestro”. L’altoatesino ha poi rivelato che il suo cibo preferito è la pizza e le scarpe sono le Nike, scherzando così: “io prendo tutte le scarpe che la Nike mi dà”.

Alcaraz, a sua volta, ha dichiarato di preferire la paella e le Jordan. I due hanno poi concluso dichiarando cosa hanno imparato da questo sport. “Dal tennis ho imparato che quando perdi devi rimanere con una mentalità forte e sono motivato ad allenarmi ancora di più” ha detto il 2 volte campione slam, a cui il numero uno d’Italia ha aggiunto: “La sconfitta è la parte più brutta e difficile accettare, ma proprio con queste giornate storte capisci dove devi lavorare, soprattutto quando giochi contro i migliori al mondo.

Fa tutto parte della crescita. Io ho sempre guardato a Federer, Nadal e Djokovic, che hanno fatto e fanno la storia. Farne parte è incredibile".