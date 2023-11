Jannik Sinner e la rivelazione su Roger Federer: "Lo accetto ma... "

© Al Bello/Getty Images

Jannik Sinner ha avuto l’opportunità di affrontare sia Novak Djokovic che Rafael Nadal. L’altoatesino ha sfidato il campione serbo in tre occasioni: una al Masters 1000 di Montecarlo nel 2021 e due a Wimbledon rispettivamente nel 2022 e nel 2023.

Sinner è stato sorteggiato nello stesso Gruppo, quello Verde, di Djokovic alle ATP Finals e darà così vita al quarto capitolo della loro rivalità. Il 22enne di San Candido si è misurato tre volte anche con Nadal: sempre sulla terra battuta tra gli Internazionali BNL d’Italia e il Roland Garros.

L’unico Big 3 che Sinner non ha mai trovato dall’altra parte della rete è Roger Federer, uno dei suoi più grandi idoli. Lo svizzero, alle prese con i continui problemi al ginocchio, ha deciso di salutare il mondo del tennis lo scorso anno emozionando tutti alla Laver Cup.

Jannik Sinner: "Mi manca il match con Roger Federer. Lo accetto ma... "

Sinner avrebbe tanto voluto giocare contro Federer, ma le circostanze e il tempo non gli hanno permesso di realizzare questo suo desiderio. In un’intervista esclusiva rilasciata al quotidiano Il Corriere della Sera, Sinner ha ammesso: “Ho avuto fortuna nella vita, però Roger Federer mi manca.

Lo accetto, fa parte del gioco. Le partite ufficiali non sono più possibili, magari nel futuro di affronteremo in qualche esibizione. Però non farei cambio: sono contento di essere un tennista di questo tempo. La nuova generazione offre stili, caratteri e personalità diverse” .

Nel corso dell'ultima edizione della Laver Cup, quando ha raggiunto Vancouver per presenziare come ospite speciale, Federer ha citato proprio alcuni giovani che gli sarebbe piaciuto sfidare. "Ci sono tanti giovani che stanno emergendo a livello maschile, mi riferisco ai vari Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Holger Rune: una generazione contro cui io, purtroppo, non ho fatto in tempo a giocare. Il tennis contemporaneo è in buona forma" .