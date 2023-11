Volandri su Jannik Sinner: "È cresciuto davvero molto. L'assenza a Bologna? Dico..."

© Thomas Kronsteiner/Getty Images

Questioni di ore e poi cominceranno ufficialmente le Atp Finals di Torino. Ad aprirle manco a dirlo sarà il numero uno azzurro Jannik Sinner, in campo alle ore 14.30 di domenica pomeriggio contro il greco Stefanos Tsitsipas, una delle sfide più attese della sua carriera.

Jannik non parte come favorito assoluto, ma ci sono grandi aspettative e i fan non vedono l'ora di vederlo in campo. Tra gli altri a vederlo qui a Torino ci sarà anche l'ex tennista e capitano della Coppa Davis Filippo Volandri, impegnato come commentatore per l'occasione ai microfoni di Sky Sport.

In queste ore il ct della Nazionale italiana ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport ed ha rilasciato un'interessante intervista; tanti i temi trattati e non poteva mancare un parere sulla crescita straordinaria di Jannik in questo 2023.

Ecco alcune sue dichiarazioni in conferenza: "A Torino Jannik può fare bene e credo che il pubblico e la sua energia possono contribuire in maniera fondamentale. Ovviamente c'è Djokovic che ha qualcosa in più di tutti gli altri.

Lui anche quando è in difficoltà trova la quadra e ha un'intelligenza tattica che nessun altro possiede". Volandri ha parlato della crescita di Sinner in questi mesi ed ha continuato: "È un giocatore nuovo e più completo, tutto è iniziato a Bratislava quando lui si presentò con il nuovo team, ma il processo di crescita che lui aveva e voleva è stato più rapidi del previsto.

Ora va anche più spesso a rete, anche a costo di sbagliare". Quest'anno tanti hanno criticato la scelta di Sinner di saltare la Coppa Davis a Bologna e sulla questione il ct della Nazionale ha concluso: "Non serve a nessuno demonizzare i nostri campionati.

Sinner ha le idee chiare ed il tennista con più presenze in Davis negli ultimi tre anni, poi dobbiamo rispettare le sue scelte. Abbiamo una buona squadra anche quando manca il numero quattro delle classifiche mondiali".

Sinner è pronto per le Atp Finals di Torino e il pubblico così come Filippo Volandri faranno il tifo per lui.