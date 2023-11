Jannik Sinner, altro che fatturato: "Respingo le voci, i soldi non mi interessano"

© Lintao Zhang/Getty Images

Il racconto più intimo della sua vita privata e da tennista. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Jannik Sinner ha dato una nuova occasione ai fan di conoscere più nel profondo la sua 'particolare' mentalità che lo ha reso uno dei giocatori migliori al mondo: "Per il tennis sono andato via di casa a 13 anni.

Mi dà emozioni positive e negative, gioie e dolori. Mi dà tutto. Respingo il concetto di essere un’azienda: il mio pensiero non è il fatturato, non sono mai i soldi. Se lo fossero giocherei sempre, accetterei le esibizioni, non prenderei pause.

A me al contrario interessa alimentarmi bene, dormire le ore giuste, mangiare a casa ogni volta che posso, farmi trovare in campo pronto la mattina dopo" ha rivelato l'italiano. Il nativo di San Candido si è poi sfogato riguardo le polemiche delle scorse settimane (quasi dimenticate da tutti) sulla mancata partecipazione alla fase a gironi di Coppa Davis: "Se non gioco, e capisco che i tifosi magari ci rimangono male, è perché sono a Monte-Carlo che mi spacco di lavoro.

Il mio obiettivo non è fare soldi: è diventare la migliore versione di me. Magari il numero 4 è il mio limite, desidero scoprirlo. Per farlo, devo dire di no a qualcosa altrimenti la stagione diventa interminabile.

Quest’anno chiuderò con 22 tornei giocati: meno gare, più blocchi di lavoro. Dicono che sono diventato più muscoloso... anziché andare in giro mi sono chiuso in palestra. Solo così si cresce, secondo me".

Il sogno di Jannik

"La salute dei miei. E continuare a vivere la vita che piace a me, anche dopo lo sport. Ci penso a chissà cosa farò dopo Spero di rimanere bambino il più a lungo possibile perché solo i bambini, facendo cose semplici, sanno godersi il momento" ha commentato il talentuoso 22enne, atteso per il debutto ufficiale domenica 12 novembre alle Nitto Atp Finals.