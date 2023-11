Atp Finals - Sorteggio duro per Jannik Sinner? I precedenti non sono dalla sua parte

© Thomas Kronsteiner/Getty Images

A caccia di un successo storico. Sono stati sorteggiati i gironi delle Nitto Atp Finals di Torino, in programma dal 12 al 19 novembre, e Jannik Sinner si presenta a questo appuntamento tra i protagonisti più attesi. Il padrone di casa, alla sua seconda apparizione in carriera al Master di fine anno dopo essere subentrato nel 2021 all’infortunato Matteo Berrettini, ha vissuto la stagione della consacrazione, arrivando a Torino da numero quattro e forte dei recenti successi prestigiosi su Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev.

L’altoatesino è stato inserito nel gruppo verde insieme al numero uno del mondo Novak Djokovic, al greco Stefanos Tsitsipas e Holger Rune. Un girone sicuramente complicato, in un’edizione in cui comunque sono arrivati probabilmente i migliori otto tennisti del circuito e in cui praticamente tutti sono avversari di primissimo livello.

Nel girone rosso presenti Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Alexander Zverev. Sinner è sicuramente tra i tennisti più in forma di questo finale di stagione, ma quali sono i precedenti con i giocatori del suo girone? Scopriamoli insieme.

I precedenti di Jannik Sinner con Djokovic, Tsitsipas e Rune

Il bilancio del 22enne italiano negli scontri diretti con i tre tennisti del gruppo verde è pesantemente negativo, essendo sotto nei testa a testa con tutti e tre gli sfidanti.

Jannik ha perso tutti e tre i precedenti contro Novak Djokovic, ultimo dei quali il quarto di finale di Wimbledon del 2023. I due però non si sono mai affrontati sul veloce, superficie sulla quale l’azzurro ha costruito il suo magico finale di stagione.

Bisogna però sottolineare che il 24 volte campione slam ha vinto 33 delle 34 partite disputate sul duro nel 2023. A livello di esperienza poi, ovviamente, non c’è storia: se Sinner ha disputato soltanto due partite in carriera alle Finals, il serbo conta 63 match disputati, di cui 46 vinti.

Bilancio negativo anche con Stefanos Tsitsipas, con il greco che guida 5 a 2. L’ultimo incontro tra i due però è l’ottavo di finale sul duro di Rotterdam, che l’italiano vinse in maniera piuttosto netta col punteggio di 6-4 6-3.

Infine il numero uno d’Italia ha perso entrambe le sfide contro il danese Rune, la prima per ritiro a Sofia, la seconda, più dolorosa, nella lottata semifinale di Montecarlo, vinta in rimonta dal classe 2003.

Precedenti: Jannik Sinner - Novak Djokovic 0-3 Jannik Sinner - Stefanos Tsitsipas 2-5 Jannik Sinner - Holger Rune 0-2