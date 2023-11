Nargiso frena su Jannik Sinner: "Non è il secondo favorito alle Finals"

© Thomas Kronsteiner/Getty Images

C'è grande attesa in quel di Torino per le Atp Finals, ultimo grande evento Atp della stagione e competizione che vede protagonista gli otto tennisti più forte in questa stagione. Dal numero uno Novak Djokovic al giovane talento Carlos Alcaraz fino al nostro Jannik Sinner, c'è grandissima attesa per questo torneo e soprattutto per il nostro numero uno, l'attuale numero 4 delle classifiche mondiali.

In queste ore si è tenuto il sorteggio dei gironi ma a fare rumore è ovviamente l'azzurro sul quale ci sono tante aspettative. Ci sono anche però chi invece avvisa di volare basso e non mettere tra virgolette troppa pressione al ragazzo, come l'ex tennista Diego Nargiso.

In queste ore Diego ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Oasport e ha detto le sue impressioni in vista delle Finals Atp di Torino. Ecco le sue parole: "Sinner secondo favorito? Direi sinceramente di no, parliamo di un esordiente in quanto è la prima volta che partecipa davvero alle Finals, nel 2021 era solo una riserva ed è molto diverso".

Elogi ma anche cercare di guardare la realtà dei fatti: "Il suo livello di gioco è molto alto e può ambire ovviamente alla vittoria, ma ci sono tennisti come Djokovic, Medvedev, Zverev e Tsitsipas che hanno già fatto bene in questa competizione.

Jannik è cresciuto molto in questo 2023 ma bisognerà vederlo in un serie di incontri ravvicinati. Parliamoci chiaro, a Toronto ha vinto un Masters 1000 ma non ha battuto neanche un Top Ten. Qui sono i migliori 8 nel circuito".

Nargiso ha poi parlato anche di Novak Djokovic e del suo dominio nel circuito. Per l'ex tennista Nole è il miglior tennista di sempre e non ci sono dubbi su questo. L'ennesima riprova è avvenuta a Parigi-Bercy dove è rientrato dopo oltre un mese - non ha giocato neanche il miglior tennis - ed è riuscito comunque a trionfare.

E sul ritiro Nargiso ha concluso: "Dipende tutto dalle motivazioni, lui ha una fame di vittorie infinita e questo è il suo segreto. Penso ambisce anche al primato dei 109 titoli di Connors".