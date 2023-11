Jannik Sinner quarto per i bookmakers alle Atp Finals: i dettagli

© Thomas Kronsteiner

Mancano ormai pochi giorni, meno di una settimana, e inizieranno ufficialmente le Atp Finals di Torino. Parliamo di uno dei più grandi eventi dell'anno, forse giusto appena dopo i tornei del Grande Slam e l'evento si terrà a Torino, in Italia.

Previsto il tutto esaurito come sottolineato dal presidente della FIT Angelo Binaghi e ci sono grandi aspettative per un parterre con tanti protagonisti. Rispetto agli altri anni - secondo la maggior parte degli addetti ai lavori - questo torneo vedrà davvero gli 8 migliori tennisti al mondo, ci saranno davvero tutti, prima esibizione per Carlos Alcaraz (lo scorso anno era infortunato) e per il nostro Jannik Sinner.

L'azzurro ha debuttato come riserva due anni fa quando sostitui' l'infortunato Matteo Berrettini ma ora invece arriva al torneo da assoluto protagonista. Come capita in ogni situazione anche per questa competizione ci sono le quote dei bookmakers e prima dell'assegnazione dei due gruppi ecco le ultime indicazioni.

Dopo la vittoria a Parigi-Bercy Novak Djokovic è il grande favorito anche a Torino, bancato 2.50 la posta. Subito dietro Carlos Alcaraz anche se lo spagnolo non vive un grandissimo momento di forma: reduce da deludenti ko Alcaraz è il secondo per le quote, bancato a 3.25.

Jannik Sinner è quotato abbastanza dietro a 6, dietro anche al russo Daniil Medvedev, bancato tra il 3.75 e il 4.50 a seconda dei vari bookmakers. Dietro invece tutti gli altri con piste come quelle di Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev che intrigano un po' tutti gli scommettitori.

Per Sinner non sarà semplice e in ogni caso sarà un girone di ferro per lui. Con Jannik ci sarà sicuramente uno tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, poi uno tra Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev e infine uno tra Alexander Zverev e Holger Rune.

Insomma, comunque andrà sarà un girone difficilissimo ma Jannik ha dimostrato anche recentemente di potersela giocare con chiunque. L'obiettivo è raggiungere almeno le semifinali e poi chissà, provare nell'impresa che farebbe sognare mezza Italia. Manca sempre meno alle Atp Finals di Torino.