Atp Finals - Jannik Sinner si prepara per l'esordio: primi allenamenti a Torino

© Instagram Jannik Sinner

Da 'buon' padrone di casa è stato il primo degli otto tennisti ad approdare nella città di Torino, pronta a ospitare anche quest'anno la prestigiosa manifestazione di fine stagione. Conto alla rovescia per il debutto al PalaAlpitour di Jannik Sinner, che sarà la prossima settimana uno dei protagonisti in campo.

L'altoatesino si è subito allenato nel pomeriggio di lunedì al Circolo della Stampa Sporting: la superficie (cemento indoor) è sembrata abbastanza veloce e l'italiano ha cominciato a prenderci confidenza sotto l'attenta guida di tutto il suo staff.

La sessione è stata trasmessa on line e tutti gli appassionati hanno potuto osservare il lavoro dell'azzurro coi coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Martedì il nativo di San Candido è sceso in campo sia in mattinata che nel pomeriggio per proseguire la preparazione.

Sui social ha pubblicato un video di alcuni momenti del primo giorno di allenamenti: i fan hanno caricato il giocatore nei commenti, non vedendo l'ora di vederlo e sostenerlo a partire da domenica.

Preparation day 1 ✅ pic.twitter.com/UKfruA59nk — Jannik Sinner (@janniksin) November 7, 2023

Il sorteggio di giovedì, previsto dalle ore 15, stabiliranno quali saranno i due gironi della nuova edizione delle Nitto Atp Finals.

Un parterre molto interessante: si prospetta una competizione molto equilibrata, ovviamente con un grande favorito per la vittoria finale del torneo. Si tratta di Novak Djokovic, che ha conquistato il trofeo di Parigi-Bercy e vuole ripetersi a Torino, prima di aiutare la Serbia nelle fasi finali di Davis Cup.

Anche Sinner, spinto dal pubblico, proverà a dire la sua. Mercoledì, intanto, anche gli altri tennisti in gara arriveranno in città e cominceranno ad allenarsi in vista dei rispettivi match d'esordio