Atp Finals - Jannik Sinner: "Cercherò di rendere felici i tifosi italiani a Torino"

© Thomas Kronsteiner/Getty Images

“È sempre più facile giocare quando ti senti sicuro, ma devi acquisire fiducia. È una cosa che non puoi comprare, un fattore fondamentale. Le vittorie ottenute a Pechino, sotto questo punto di vista, sono state molto importanti per me” .

Il livello di fiducia di Jannik Sinner è cresciuto a dismisura in quest’ultima parte di stagione. Il successo a Pechino battendo prima Carlos Alcaraz e poi Daniil Medvedev, la qualificazione alle ATP Finals di Torino suggellata al Masters 1000 di Shanghai, e il decimo titolo superando per la seconda finale consecutiva il russo.

Vittorie e prestazioni che hanno alimentato le speranze degli appassionati italiani, pronti ad accogliere Sinner al Torneo dei Maestri. L’altoatesino è stato il primo singolarista a raggiungere Torino e testare i campi di allenamento: una scelta che la dice lunga sulla voglia e le ambizioni di Sinner.

Sinner: "Cercherò di rendere felici i tifosi italiani"

Proprio parlando delle due sfide vinte contro Medvedev - il russo lo avevo batte sei volte su sei negli scontri diretti - al sito ufficiale delle Nitto ATP Finals, il 22enne di San Candido ha spiegato: "Direi che ad un certo punto ti influenza un po', ma in un altro modo.

Nella tua mente, infatti, sai che ogni volta che entri in campo le cose sono completamente diverse. Può darsi che alcuni stili di gioco possano abbinarsi un po' meglio rispetto ad altri, ma penso che in generale devi solo essere pronto e non pensare al passato.

Devi essere davvero coraggioso in ogni momento" . Sinner si è infine soffermato sulle Finals, torneo che vedrà scendere in campo anche Alcaraz e Holger Rune. "Penso sia bello per lo sport vedere i giovani giocatori emergere.

È davvero bello far parte di questa rivalità. Il pubblico sarà dalla mia parte e, ovviamente, farò del mio meglio per rendere tutti i tifosi felici e vincere quante più partite possibile. Devo anche godermi il momento" .