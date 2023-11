Pennetta su Jannik Sinner: "Mi piace la sua mentalità. Non condivido..."

© Emmanuel Wong/Getty Images

Jannik Sinner è stato protagonista finora di un 2023 straordinario e che gli ha regalato tanti importanti successi. Vittorie come il 1000 a Toronto o alcuni recenti 500 e il numero uno azzurro ha inoltre raggiunto il suo Best Ranking come numero 4 delle classifiche mondiali.

Ci sono grandi aspettative su Sinner e in tanti stanno esaltando le sue prestazioni, ora c'è curiosità per vederlo all'opera al torneo dei Maestri, le Atp Finals di Torino che si terranno ormai tra meno di sette giorni.

Dopo questo finale di stagione Jannik non può non essere considerato tra i favoriti e - come padrone di casa - ci sono tante aspettative su di lui. L'ex campionessa di tennis Flavia Pennetta ha parlato di questo e tanto altro sulle colonne del Giornale ed ha dichiarato: "Mi piace la mentalità di Jannik, ha avuto coraggio nel cambiare quando tutto andava bene".

Flavia ovviamente fa riferimenti al passaggio dal team Piatti a quello attuale dove Jannik ha il super coach Darren Cahill. Allo stesso tempo l'azzurra punge Sinner e dichiara: "Non condivido alcune scelte di Jannik come quella di non partecipare agli impegni di Bologna o all'Olimpiade in passato.

Ci sono cose che non dovrebbero passare nella testa di un tennista". Infine una Flavia scatenata scherza sul presidente Binaghi: "Ora è diventato molto più buono, in passato ci sono state lotte con chi diceva no alla Davis.

Ora è tutto concesso, credo che ci vorrebbe una via di mezzo". Il presidente della FIT Angelo Binaghi, a margine delle imminenti sfide alle Finals e in Davis, ha parlato così riguardo i prossimi obiettivi di Sinner ed ha dichiarato: "Tiferò Sinner fino all'ultima palla ma mi vengono tanti brividi a pensare ad una finale tra Jannik e Carlos Alcaraz.

Mi fa quasi paura". Insomma manca poco e Sinner sarà tra i grandi protagonisti di questo finale di stagione con le Finals di Torino da giocare da protagonista e una Davis dove proverà a trascinare la nostra Italia.