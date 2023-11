Atp Finals - Il possibile girone di Jannik Sinner: meglio Novak Djokovic o Alcaraz?

© Thomas Kronsteiner/Getty Images

Quali saranno gli avversari che Jannik Sinner dovrà affrontare nella prima fase alle Nitto Atp Finals di Torino? Circa tre giorni al sorteggio per scoprirlo ufficialmente, ma nel frattempo il dibattito tra gli appassionati è aperto più che mai.

Il tennista italiano cercherà di essere uno dei protagonisti assoluti al PalaAlpitour per non deludere i tantissimi tifosi che saranno presenti sugli spalti a sostenerlo e regalarsi una bella soddisfazione alla fine di una gran stagione nel tour.

L'altoatesino giocherà in questo palcoscenico per la seconda volta dopo lo scorso anno: nel 2022 è subentrato all'infortunato Matteo Berrettini e ha giocato due sfide contro l'amico Hubert Hurkacz (vittoria in due set) e Daniil Medvedev (sconfitta pesante al tie-break del terzo set).

In questa circostanza l'azzurro si è conquistato sul campo la qualificazione da numero 4, grazie a una serie di prestazioni convincenti e risultati di rilievo in tornei prestigiosi. Sono 4 i titoli messi in bacheca: Montpellier, Toronto, Pechino e Vienna, nonché una semifinale a Wimbledon.

Sinner, i possibili avversari

Il nativo di San Candido proverà a vendere cara la pelle a Torino, con l'obiettivo di superare il girone (dunque, classificarsi nei primi due posti) e giocarsela poi fino in fondo. La superficie e l'atmosfera potrebbero aiutare il talentuoso 22enne, che sul cemento indoor ha già dimostrato di essere uno dei migliori giocatori al mondo.

Sinner è già sicuro di incrociare nel raggruppamento un tennista della prima, terza e quarta fascia. Chi sono i possibili avversari e chi, sulla carta, sarebbe meglio affrontare?