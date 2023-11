Binaghi: "Jannik Sinner vs Alcaraz, ho i brividi pensando a questa finale a Torino"

Atp Parigi-Bercy - Day 7: ecco l'orario della finale. Ostacolo Dimitrov per Djokovic 13 ore fa

Sceglierei Matteo". Insomma Binaghi, a tutto tondo, ha parlato degli azzurri ed ora come tutti gli italiani non vede l'ora di vedere le Atp Finals di Torino.

Berrettini e il cambio coach? Mi preoccupa di meno, l'unico problema di Matteo è il fisico, lui è un uomo maturo e capisce il tennis meglio di altri. Se dovessi scegliere il futuro capitano di Davis, non avrei dubbi.

Ovvero, Musetti cerchi qualcuno da affiancare al suo staff, un gruppo di lavoro senza badare a spese e a costo di sacrifici importanti pur di ottenerlo. Non serve lasciare qualcuno ma serve che venga affiancato da persone che possano aiutarti.

Con il nuovo format c'è bisogno di tutti e il tennista azzurro, sulla carta numero due, sarà oltremodo protagonista. A riguardo Binaghi ha commentato: "Il problema Musetti, se parliamo di un problema, va risolto in modo sintetico e razionale.

Ecco le sue parole nello specifico: "Tiferò Sinner fino all'ultima palla ma mi vengono tanti brividi a pensare ad una finale tra Jannik e Carlos Alcaraz. Mi fa quasi paura". Non solo Sinner ma anche Lorenzo Musetti. L'azzurro vive un periodo difficile in chiave tennistico, reduce da una serie di risultati negativi ed è uno degli uomini più attesi alle Finali di Coppa Davis.

L'uomo più atteso e non potrebbe essere altrimenti è il tennista italiano, idolo di casa, Jannik Sinner che partirà con il suo Best Ranking di numero quattro al mondo. Di questo e tanto altro ha parlato il presidente della FIT Angelo Binaghi, intervento sulle colonne della Stampa.

Dal numero uno Novak Djokovic, vincitore di ben tre titoli dello Slam in questa stagione allo spagnolo Carlos Alcaraz che - dopo l'assenza della scorsa stagione e un finale di 2023 non straordinario - punta ad essere nuovamente protagonista.

