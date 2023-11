Pescosolido incorona Jannik Sinner: "Insieme a Novak Djokovic è favorito alle Finals"

© Thomas Kronsteiner/Getty Images

Jannik Sinner è stato uno dei protagonisti assoluti di questa stagione. La vittoria del torneo Masters 1000 di Toronto e i 500 di Pechino e Vienna, più tanti altri buoni risultati, gli sono valsi la quarta posizione del ranking, raggiunta solo da due leggende del tennis italiano, Adriano Panatta e Nicola Pietrangeli.

Dopo il forfait a Parigi Bercy, l’altoatesino vuole chiudere al meglio la sua annata, con gli ultimi due grandi impegni, le Atp Finals di Torino e le fasi finali della Coppa Davis con la sua nazionale. Il direttore tecnico dello Sporting Milano Tre e commentatore televisivo per Sky Sport Tennis, Stefano Pescosolido ha analizzato il momento che sta vivendo il 22enne di San Candido, avanzando anche il suo personale pronostico in ottica Finals e Coppa Davis: “È indubbiamente, il giocatore più in forma in questo momento.

Lui e Novak Djokovic sono i favoriti per le Finals e per trascinare da leader le proprie nazionali in Coppa Davis. L’Italia è una delle favorite per puntare alla vittoria. Ma la partita con l’Olanda non sarà facile.

È una squadra ostica. Il doppio sarà probabilmente decisivo”, ha dichiarato l’ex tennista in un’intervista rilasciata a Avvenire.it

I progressi mostrati da Sinner

Sui notevoli progressi mostrati negli ultimi mesi da Sinner ecco il suo parere: “Il vero passo in avanti l’ha fatto dal punto di vista fisico e mentale.

È in una condizione brillante e durante le partite ha meno pause. Riesce a reagire più velocemente alle situazioni negative”, ha spiegato. Poi ha aggiunto: “In tanti chiedevano a gran voce che l’italiano aggiungesse variazioni al suo gioco, quasi arrivando a snaturare la sua indole di picchiatore.

Ma l’impressione è che ora sia diventato ancora più offensivo di prima, il suo gioco non doveva essere cambiato . Doveva essere solo completato per diventare più imprevedibile. Jannik, infatti, sta utilizzando meglio soluzioni come il serve and volley, le discese a rete contro tempo e le smorzate. Inoltre, è migliorato molto anche con il servizio”, ha concluso.