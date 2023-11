Bertolucci sul caso Sinner: "Stanno distruggendo il tennis. Assurdo che..."

© Thomas Kronsteiner/Getty Images

Nonostante il suo forfait improvviso al Masters 1000 di Parigi-Bercy il tennista azzurro Jannik Sinner è ancora protagonista assoluto sulla stampa nazionale ed internazionale. La scelta di dare forfait agli Ottavi di finale del torneo ha fatto molto rumore ed in tanti hanno approvato la decisione di Jannik che - anche se indirettamente - ha dato una grande risposta ai vertici dell'Atp.

In tanti hanno applaudito a tutto ciò e tra questi uno dei primi a gradire questa decisione è stato l'ex tennista ed ora opinionista Paolo Bertolucci. Questi è intervenuto ai microfoni di TvPlay ed ha discusso di diverse tematiche, partendo dal tennista e commentando anche la sua passione per il Milan.

Bertolucci ha commentato così la scelta del tennista azzurro: "Jannik ha fatto benissimo a non giocare, capisco la sua scelta. Dopo il match un tennista deve affrontare varie fasi e alla fine lui è andato a dormire alle 5.

Poi doveva tornare subito in campo e rischiava infortuni, quindi ha fatto bene a prendere questa decisione". Bertolucci ha poi proseguito: "Speriamo che sia accolto questo suo grido, stanno davvero massacrando il tennis". Bertolucci sui social si era detto indignato per l"atteggiamento dei tennisti con davvero pochi atleti che hanno preso le difese di Sinner ed è andato ancora più pesante contro i vertici dell'Atp: "È assurdo che non ho letto neanche una riga per questo caso.

E pensare che i tennisti pagano anche una quota per essere rappresentati dall'Atp...". Insomma Sinner si è ritirato ma il caso non si placa e continuano a esserci polemiche su questa vicenda. Per Jannik Sinner invece è tempo di andare avanti e pensare ai prossimi impegni a partire dalle Atp Finals di Torino che si terranno tra dieci giorni e che vedranno nell'attuale numero 4 al mondo uno dei protagonisti assoluti nel circuito.

Poi testa alle Finali di Coppa Davis dove Sinner sarà il numero uno italiano nel match valido per i Quarti di finale contro l'Olanda, una sfida comunque abbastanza insidiosa.