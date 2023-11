Volandri esalta Sinner: "Numero uno? Perché no, Jannik può crescere ancora"

© Thomas Kronsteiner

Jannik Sinner è stato protagonista assoluto di questo 2023. L'azzurro ha vinto diversi titoli (alcuni 500 e anche un 1000) ed è salito ulteriormente in classifica, raggiungendo in queste settimane il Best Ranking di numero 4 al mondo.

Allo stesso tempo questa settimana si discute per Jannik - suo malgrado - per quello che sta succedendo ed è successo in queste ore nel Masters 1000 di Parigi-Bercy. Sinner ha annunciato il ritiro a causa di una evidente disorganizzazione da parte del torneo con l'azzurro che è stato praticamente costretto a giocare due match con sole 14 ore di differenza.

Alla fine Jannik ha deciso di ritirarsi prima degli Ottavi di finale contro Alex De Minaur e utilizzerà questi giorni per preparare al meglio i prossimi impegni, ovvero le Atp Finals di Torino e le finali di Coppa Davis che si terranno a Malaga tra circa un mese.

Il capitano dell'Italia di Davis Filippo Volandri ha parlato di Sinner e di tanto altro nel corso di un'interessante intervista ai microfoni di Adnkronos e il ct azzurro ha esaltato il nostro numero uno. Volandri ha infatti sentenziato: "Sinner numero uno al mondo? È migliorato tantissimo ed ha ancora grossi margini di miglioramento, quindi direi perché no".

Non potevano mancare parole sulla scelta di Sinner di ritirarsi da Bercy e Volandri ha parlato: "Ritiro vantaggio per Davis? È un discorso complesso, a me interessa solo Jannik e la sua crescita. Quel che è certo è che Sinner ci ha rimesso, così come anche il torneo e tutto il sistema, in fondo però almeno così si rendono conto.

I tennisti sono pagati bene ma non per questo devono essere pronti a fare qualsiasi cosa". Volandri ha parlato anche del sistema della Davis chiarendo che con la nuova formula è ancora più difficile, aumenta il rischio e non è affatto semplice".

L'Italia affronterà l'Olanda nel match valido per i Quarti di finale del torneo, ma l'impegno si preannuncia piuttosto complicato.