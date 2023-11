La PTPA di Djokovic si schiera dalla parte di Jannik Sinner: "Una voce unita"

© Thomas Kronsteiner/Getty Images

Il caso Sinner a Parigi tiene banco. Non sembra destinata a placarsi la polemica nata dal ritiro di Jannik Sinner al Master 1000 di Parigi-Bercy a seguito della scriteriata programmazione degli organizzatori del torneo parigino.

Il 22enne altoatesino, tra i favoriti per il successo finale, è sceso in campo per l’ultimo match sul centrale contro Mackenzie McDonald dopo la mezzanotte ed ha dovuto soffrire più del previsto per avere la meglio sull’americano, imponendosi col punteggio di 6-7(6) 7-5 6-1 in due ore e 18 minuti, lasciando dunque il campo alle 3 di notte.

La scelta degli organizzatori però è stata quella di programmare il suo match successivo, l’ottavo di finale contro Alex De Minaur, come quarto match di giornata, intorno alle 16:30, soltanto 12 ore dopo il suo ultimo punto contro McDonald.

Il numero quattro del mondo si è molto lamentato nel post partita, anticipando la scelta di rinunciare a scendere in campo per l’impossibilità di recuperare in un periodo così importante della stagione.

Il suo ritiro ufficiale è arrivato nella mattinata di giovedì, e le reazioni da parte dei colleghi del circuito non sono mancate, scatenando una vera e propria bufera.

Il post su Instagram della PTPA

Anche la Professional Tennis Players Association (PTPA), associazione di tennisti maschi e femmine fondata da Vasek Pospisil e Novak Djokovic, si è apertamente schierata dal lato di Sinner.

Attraverso un post su Instagram, l’associazione del numero uno al mondo ha mostrato tutte le fasi della giornata del numero uno d’Italia, che è sceso in campo a mezzanotte e venti, per concludere il match alle 2:37 e andare a letto, dopo i trattamenti da parte del fisioterapista, alle 5.

Il ritiro poi è arrivato alle 14. “24 ore estremamente impegnative per @janniksin l’hanno portato a ritirarsi dal torneo Rolex Paris Masters a causa della stanchezza del suo match notturno.

È più importante che mai per i giocatori avere una voce unita per affrontare sfide come la programmazione delle partite” ha scritto l’associazione, dimostrando la propria solidarietà nei confronti di Sinner.