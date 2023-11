Pospisil accende la polemica dopo il caso Sinner: duro post contro l’ATP

© Thomas Kronsteiner/Getty Images

Infiamma la polemica a Parigi. La discutibile gestione della programmazione da parte degli organizzatori del Master 1000 di Parigi-Bercy ha scatenato la reazione di tanti giocatori del circuito, che hanno commentato la scelta di far giocare un numero così elevato di partite sul campo principale, in una giornata come la quinta di gioco terminata alle 2 e 40 di notte.

La punta dell’iceberg è stata proprio la decisione di programmare il match di Jannik Sinner come ultimo sul centrale, iniziato a ridosso dell’una di notte. L’altoatesino ha dovuto faticare per avere la meglio sull’americano McDonald, riuscendosi ad imporre dopo due ore e 18 minuti col punteggio di 6-7(6) 7-5 6-1 e terminando quasi alle 3 di notte.

Il suo ottavo di finale contro Alex De Minaur è stato programmato poi come quarto match di giornata, costringendo dunque l’italiano a ritirarsi per via del poco tempo a disposizione per recuperare. L’altoatesino ha ricevuto la solidarietà di tanti colleghi, che hanno pesantemente criticato le cattive scelte degli organizzatori dell’ultimo Master 1000 dell’anno.

Anche il 33enne canadese Vasek Pospisil, co-fondatore della PTPA, ha sfruttato un polemico post su X di Casper Ruud che criticava il trattamento riservato a Sinner da parte del torneo francese per esprimere la propria opinione sulla vicenda.

Pospisil ha scritto queste parole: “L’Atp tour non si è mai preoccupato dei giocatori. Nel 2018 ho finito una battaglia di 3 ore alle 12:45 di notte e avrei giocato alle 13:00 del giorno successivo. Non scherzo.

Tutto quello che potevano dire era "questo è all'interno delle regole". Il giorno dopo ho avuto un'ernia del disco dopo 4 partite, ho subito un intervento chirurgico e sono rimasto fuori per 9 mesi”.

The @atptour has never cared about the players.

In 2018 I finished a 3h battle at 12:45am & was scheduled to play at 1pm next day. Not joking. All they could say was “this is within the rules”.

The next day I herniated my disc after 4 games, had surgery and was out for 9 months https://t.co/heNVHDptvV — Vasek Pospisil (@VasekPospisil) November 2, 2023