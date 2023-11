Paolo Bertolucci non ci sta: "Tennisti poco compatti, paga solo Jannik Sinner"

© Thomas Kronsteiner/Getty Images

“Sono dispiaciuto di annunciare che mi ritiro della partita di oggi a Bercy. Ho finito il match quando erano quasi le 3 del mattino e sono andato a letto solo qualche ora più tardi. Avevo meno di 12 ore per riposarmi e preparare il prossimo match.

Le settimane a venire con le Atp Finals in casa e la Coppa Davis saranno importantissime, ora mi concentro sulla preparazione di questi importanti eventi. Ci vediamo a Torino! Forza! " . È arrivato, come ci si aspettava, il forfait di Jannik Sinner al Masters 1000 di Parigi-Bercy.

L’altoatesino avrebbe dovuto affrontare Alex de Minaur agli ottavi di finale, ma ha preferito non mettere a rischio il suo corpo in vista delle ATP Finals di Torino e la Coppa Davis.

Bertolucci commenta il caso Sinner: "Giocatori poco compatti"

La folle programmazione ha quasi costretto Sinner a prendere questa drastica scelta.

L’italiano ha terminato il suo incontro con Mackenzie McDonald intorno alle 02:37 e non ha avuto il tempo per recuperare adeguatamente tra un impegno e l’altro. Paolo Bertolucci, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha sottolineato gli errori compiuti dall’organizzazione del torneo e spiegato che i giocatori dovrebbero far valere i propri dritti con maggiore forza.

"Una situazione del genere si era presentata in passato e continua a ripresentarsi senza che l’Atp faccia nulla. Capirei se Bercy fosse condizionato dalle condizioni atmosferiche, come può accadere per altri tornei ma non è questo il caso.

I tennisti - vista la situazione - sarebbero dovuti andare tutti dagli organizzatori per sollevare il problema. Invece oggi paga solo Sinner. Mi chiedo, chi sarà il prossimo? " , ha detto Bertolucci senza esitazioni nelle parole riportate dal quotidiano Il Corriere dello Sport.

De Minaur, senza giocare. è approdato ai quarti di finale dell'ultimo 1000 del 2023. L'australiano affronterà Andrey Rublev, che ha battuto nettamente uno dei prossimi avversari degli azzurri in Coppa Davis: Botic van de Zandschulp.