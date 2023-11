Jannik Sinner spiega il motivo del forfait a Parigi-Bercy: "Sono dispiaciuto ma..."

© Thomas Kronsteiner/Getty Images

"Sono dispiaciuto di annunciare che mi ritiro della partita di oggi a Bercy. Ho finito il match quando erano quasi le 3 del mattino e sono andato a letto solo qualche ora più tardi. Avevo meno di 12 ore per riposarmi e preparare il prossimo match.

Le settimane a venire con le Atp Finals in casa e la Coppa Davis saranno importantissime, ora mi concentro sulla preparazione di questi importanti eventi. Ci vediamo a Torino! Forza! ". Con questo messaggio, apparso qualche minuto fa sui suoi profili social, Jannik Sinner ha comunicato ai fan il motivo (già evidente agli occhi di tantissimi tifosi italiani) che lo ha spinto a dare forfait in Francia.

Il giocatore altoatesino non scenderà in campo per sfidare Alex De Minaur al termine della battaglia tra Stefanos Tsitsipas e Sascha Zverev: l'australiano ha così staccato il pass per i quarti di finale del Master 1000 e, approfittando della situazione che si è venuta a creare, resta in corsa nella lotta agli ultimi posti disponibili per partecipare alle Finals.

Una decisione saggia, i fan gli danno ragione

La scelta era nell'aria già alla fine della grande vittoria ottenuta dall'azzurro contro Mackenze McDonald, considerando come il match si fosse complicato dopo il primo set perso al tie-break per 8-6.

Il nativo di San Candido aveva mostrato i primi dubbi durante l'intervista al centro del campo, nel quale ha spiegato come avrebbe rimandato la decisione al momento in cui si sarebbe svegliato e compreso quali fossero le sue condizioni fisiche.

Di comune accordo con lo staff (coach Darren Cahill ha anche criticato il folle programma di gare degli organizzatori fra mercoledì e giovedì sui social, elogiando la prestazione del suo atleta), la saggia decisione di preservarsi in vista di un appuntamento più importante in programma fra 10 giorni.

Sostanzialmente Sinner aveva bisogno di un solo successo a Bercy per essere certo della quarta posizione nella Race. L'obiettivo, seppur con fatica, è stato raggiunto e le poche ore di tempo a disposizione per recuperare prima di tornare in campo hanno spinto il talentuoso 22enne a lasciare anzitempo il torneo.

I tifosi sui social non sono affatto divisi su quanto accaduto all'italiano: sono tantissimi i fan ad aver contestato l'organizzazione della competizione sui social, oltre a concordare pienamente con la rinuncia ufficializzata da Sinner.