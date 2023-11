Atp Parigi-Bercy - Jannik Sinner si ritira: non scenderà in campo contro De Minaur

© Thomas Kronsteiner/Getty Images

“Vedremo come mi sveglierò domani” . Sono queste le parole che Jannik Sinner ha utilizzato dopo aver terminato il suo match di secondo turno contro Mackenzie McDonald alle 02:37. L’altoatesino ha mostrato, come sempre, grande educazione nonostante la folle programmazione imposta dagli organizzatori del Masters 1000 di Parigi-Bercy.

Sinner si è svegliato questa mattina e ha deciso saggiamente di ritirarsi dall’ultimo 1000 della stagione. Poche le ore per recuperare e presentarsi al complicato incontro con Alex de Minaur in condizioni accettabili.

L’australiano approda dunque ai quarti di finale senza giocare.

Atp Parigi-Bercy - Jannik Sinner si ritira: non affronterà Alex de Minaur

L'azzurro tornerà quindi in campo direttamente alle ATP Finals di Torino, dove proverà a fare del suo meglio per conquistare un incredibile risultato.

Negli ultimi giorni, si è parlato molto delle scelte effettuate dagli organizzatori del torneo parigino. Programmare ben sei partite sullo stesso campo, considerando l'alto livello dei giocatori, si è rivelata una decisione non proprio fortunata sotto ogni punto di vista.

Gli atleti hanno dovuto iniziare le rispettive partite in orari proibitivi; non è capitato solo a Sinner. I tennisti hanno bisogno di molto tempo dopo un impegno di tale portata: la quantità di ore che trascorre tra interviste, conferenze stampa e fase di recupero è altissima.

Conseguenze negative anche nei confronti del pubblico: difficile che una persona possa permettersi di restare a guardare una partita fino a tarda notte. Una timida protesta è arrivata anche da Darren Cahill, allenatore di Sinner, che ha postato una foto sui social.

Il coach dell'italiano ha scritto: "2.45 di notte. Felice per la vittoria di Jannik Sinner ma zero attenzione per la salute dei giocatori con la programmazione di Parigi" . De Minaur troverà dall'altra parte della rete ai quarti di finale Andrey Rublev.

Il russo, dopo un avvio complicato, è riuscito a imporre il proprio ritmo agli scambi e si è liberato con un doppio 6-3 dell'olandese Botic van de Zandschulp.