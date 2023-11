Ruud difende Jannik Sinner e attacca l'Atp: "È ridicolo tutto questo"

© Hu Chengwei/Getty Images

Non è stata un'annata facile per l'ex numero due al mondo Casper Ruud. Il talento norvegese ha chiuso ieri il suo 2023 e la sua sconfitta in due set contro l'argentino Francisco Cerundolo ha buttato fuori il tennista nordico dalla Top Ten; un vero evento che non accadeva da anni ormai.

Ruud nonostante le difficoltà in campo è sempre molto attento a quello che succede nel mondo tennistico e in particolare è intervenuto per difendere il numero uno azzurro Jannik Sinner, protagonista suo malgrado di una grossa polemica con l'Atp.

Sinner ha disputato il suo match solo in tarda serata contro l'americano Mackenzie McDonald e i due hanno finito alle 2.37 di stanotte. Sia l'italiano che il tennista americano hanno chiuso in tarda notte più dichiarazioni nel post gara e l'azzurro che tecnicamente ha dovuto aspettare un'altra oretta per potersi godere il meritato riposo.

Una situazione assurda in quanto Jannik Sinner doveva scendere in campo oggi alle 17, ma alla fine ha deciso suo malgrado di ritirarsi ed evitare rischi inutili. Nelle ultime ore ha fatto rumore un tweet di Casper Ruud, chiaro ed in difesa di Jannik oltre ad essere un grosso attacco all'Atp.

Ecco le sue parole: "Brava Atp, un bel modo per aiutare a recuperare uno dei migliori tennisti al mondo ed essere il più pronto possibile, finisce alle 2,37 ed ha solo 14 ore e mezza per recuperare. Tutto ciò è ridicolo".

Ecco il tweet incriminato di Ruud:

Bravo @atptour 👏👏 way to help one of the best players in the world recover and be as ready as possible when he finished his previous match at 2:37 am this morning👍👍 14,5 hours to recover.. what a joke🤦 https://t.co/X5GsgY7scj — Casper Ruud (@CasperRuud98) November 2, 2023

E anche dal clan di Sinner arriva un messaggio infastidito. Il coach Darren Cahill ha pubblicato una Instagram Stories dove esalta la vittoria di Sinner ma sottolinea il poco interesse dell'Atp e degli organizzatori per la sicurezza dei propri atleti.

Insomma un vero caos e non è finita qui: stasera a rischiare come Sinner è il turno di Holger Rune, campione in carica qui a Bercy. Rune affronterà il tedesco Altmaier ed il vincente potrebbe affrontare Novak Djokovic con il danese che potrebbe partire con grosse difficoltà.