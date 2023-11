Jannik Sinner vince all'esordio nella notte di Parigi: "Non è ottimo iniziare così"

© Thomas Kronsteiner/Getty Images

Jannik Sinner fatica al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Al suo esordio, il tennista numero quattro del mondo è costretto a rimontare Mackenzie McDonald in un match che è iniziato dopo la mezzanotte e che è finita poco prima delle tre di notte e finito con il risultato di 6-7, 7-5, 6-1.

Non è stata una falsa partenza a complicare il primo set dell’azzurro, ma un tie-break giocato al di sotto delle sue aspettative, come lui stesso ha ammesso ai microfoni dell’Atp dopo la faticosa vittoria.

“Ho perso malissimo il primo set e mi sto ancora abituando alle condizioni, ma sono contento della vittoria e di essere al prossimo turno”, ha dichiarato sul match. Jannik Sinner però ha voluto anche soffermarsi su quanto sia stato difficile giocare in queste condizioni: iniziare a mezzanotte e mezza circa e prolungarsi fino a notte inoltrata.

Una situazione divenuta abitudinaria in questa edizione del Masters 1000 della capitale francese.

Gli ottavi contro De Minaur

“Ovviamente match difficile. Era un po’ stanco, ma ci sta, vuol dire che vengo da una settimana positiva.

Penso che giocare il mio primo turno così tardi, per iniziare il torneo, non è ottimo”, ha spiegato il vincitore del torneo di Vienna ai microfoni dell’Atp. “Il pubblico c’è stato e ringrazio chi c’è stato sugli spalti e chi ha visto a casa.

Non so quanti, ma mi fa comunque piacere. Questa era la cosa più bella ed emozionante della giornata”, ha dichiarato il numero uno d’Italia. “Vediamo come mi sento domani”, ha concluso il tennista altoatesino in vista degli ottavi di finale.

Locuzione temporale sbagliata, dato che per orologio il vincitore del ‘1000’ canadese dovrà giocare due match nella stessa giornata. Sinner affronterà Alex De Minaur nel quarto match di un day 4 ancora molto ricco, soprattutto se si guarda al campo centrale del Masters 1000 di Parigi-Bercy.