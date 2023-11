Jannik Sinner pensa già alle Atp Finals ma avverte: "C'è ancora tanto da fare"

© Thomas Kronsteiner/Getty Images

Nella tarda serata di mercoledì 1 novembre ci sarà l'esordio ufficiale di Jannik Sinner nel Master 1000 di Parigi-Bercy. L'avversario del tennista altoatesino, dopo aver conquistato il titolo Atp 500 a Vienna, sarà lo statunitense Mackenzie McDonald.

Prima di scendere in campo, il tennista italiano ha rilasciato un'interessante intervista a Sky Sport, in cui ha tracciato un primo bilancio di una stagione davvero da incorniciare. L'azzurro ha parlato dell'appuntamento sempre più vicino in Italia, riservato ai migliori otto tennisti del mondo: "Mi fa molto piacere andare alle Finals dopo essermi qualificato per la prima volta.

Torino sarà un evento molto importante per me, anche perché ci saranno tanti tifosi e cercheremo quindi di fare un’ottima prestazione lì" ha sottolineato, aggiungendo: "Mi sento soddisfatto di essere in quella posizione in classifica, alle Finals voglio cercare di andare più avanti possibile.

Vedremo, non so dire come andrà ma darò sicuramente il 100%" è la promessa fatta dal numero 4 del ranking e della Race.

Sinner guarda anche al 2024

L'annata è ancora ricca di impegni per il nativo di San Candido, che dopo Torino sarà uno dei protagonisti alle fasi finali di Coppa Davis a Malaga.

Nell'intervista il talentuoso 22enne ci ha tenuto a elogiare cosa è stato fatto con la squadra in questi mesi: "Tutto il lavoro che stiamo facendo lo sappiamo solo io e il mio team. Ci alleniamo davvero tanto e siamo consapevoli di quanto lavoro c’è dietro.

Ovviamente condividere la vittoria di Vienna con tutto lo staff vuol dire tanto. Non ci fermiamo qui, sappiamo che c’è ancora molto da fare per massimizzare tutti gli aspetti tra fisico, mente e gioco" ha spiegato.

Sulla stagione 2024: "Per noi sarà molto importante la preparazione. Possiamo fare un grande passo in avanti soprattutto per quanto riguarda la condizione fisica, anche se già adesso mi sento pronto a combattere coi migliori al mondo" ha concluso un Sinner determinato a fare bene negli ultimi tornei dell'anno.