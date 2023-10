Sartori esalta Jannik Sinner: "Solo Carlos Alcaraz ha la sua stessa idea del lavoro"

© Thomas Kronsteiner/Getty Images

Ora che Jannik Sinner è diventato il numero quattro del mondo, il best ranking per un italiano al pari di Adriano Panatta, ed è il più titolato italiano di sempre, sempre al pari con l’ex tennista romano, è arrivato il momento di conoscere tutto su di lui. Anche scavare nel suo passato, quando tutto è iniziato.

Ovvero quando Massimo Sartori portò Sinner dalle Dolomiti a Bordighera, alla corte di Riccardo Piatti. “Sono orgoglioso di partecipare a questo percorso, quello che ha portato Jannik fino a qui”, ha esordito Sartori in un’intervista rilasciata a Il Messaggero.

Non solo gli attuali obiettivi, ma anche quelli futuri: “Un progetto che lo porterà a vincere uno Slam, il primo a New York, e a essere numero uno del mondo. Lui si sveglia co quella per raggiungere proprio questo obiettivo”.

In un’intervista in cui esalta soprattutto Sinner soprattutto come persona, lui che ha appreso la cultura del lavoro dai genitori, che gli hanno lasciato la libertà di scegliere questo tipo di carriera, viene fuori il percorso di Sinner.

Il confronto con Alcaraz

Ciò che accumuna il Sinner degli esordi e quello che ha vinto l’Atp 500 di Vienna contro Daniil Medvedev è la mentalità e la dedizione al lavoro. “È il migliore allievo di sempre: prima esegue l’esercizio poi ne discute con il solo fine di migliorare”, prosegue Sartori. A proposito di lavoro, di mentalità vincente, Sartori concede un solo paragone e va a guardare un quasi coetaneo del numero uno azzurro, nonché l’ex numero uno del mondo: “L’unico con la stessa idea del lavoro di Jannik è Carlos Alcaraz.

Rune sta sbarellando e Shelton mi sembra che sia sulla stessa strada del danese”. Il lavoro iniziato nel lontano 2014 prosegue ora con Vagnozzi e Cahill. “Vagno l’ha migliorato nel campo, con diverse soluzioni tattiche. Cahill gli ha regalato sicurezza e tranquillità”, conclude il primo coach dell’altoatesino.